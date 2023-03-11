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В Омске открылся центр по набору в ЧВК «Вагнер»

11 марта 2023, 05:47
Фото: Город55
Центр открылся в клубе «Десантник» на ул. Добролюбова, 22

10 марта 2023 года пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление Евгения Пригожина об открытии в 42 городах России центров по набору в ЧВК «Вагнер».

В Омске центр открылся в клубе «Десантник» на улице Добролюбова, 22.

«В 42 городах Российской Федерации открылись центры по набору в ЧВК „Вагнер“. Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом», — заявил Евгений Пригожин.

Также Пригожин отметил, что, невзирая на немалое сопротивление ВСУ, вагнеровцы будут «идти вперед».

В документе ниже можно ознакомиться с полным списком адресов.

Список адресов
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#ЧВК "Вагнер"#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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