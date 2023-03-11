В Омске открылся центр по набору в ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
10 марта 2023 года пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление Евгения Пригожина об открытии в 42 городах России центров по набору в ЧВК «Вагнер».
В Омске центр открылся в клубе «Десантник» на улице Добролюбова, 22.
«В 42 городах Российской Федерации открылись центры по набору в ЧВК „Вагнер“. Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом», — заявил Евгений Пригожин.
Также Пригожин отметил, что, невзирая на немалое сопротивление ВСУ, вагнеровцы будут «идти вперед».
В документе ниже можно ознакомиться с полным списком адресов.