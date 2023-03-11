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Сибиряки сберегли для своих детей почти 5 млрд рублей

11 марта 2023, 10:53
Фото: 1MI
Родители накопили для своих несовершеннолетних детей, возраст которых не превышает 14 лет, почти 5 млрд рублей — такого значения достиг портфель детских вкладов в Сибирском Сбере. Средний размер каждого такого сбережения составляет почти 130 тыс. рублей.

Открыть вклад на имя ребенка могут не только родители, но также и другие родственники, опекуны и попечители. Для того, чтобы это сделать, нужно предоставить в банк определенный список документов на имя ребенка. Когда вкладчик достигнет совершеннолетия, он сможет распоряжаться этими средствами самостоятельно.

Наибольший прирост, 43%, в размере своих сбережений показала молодежь в возрасте от 18 до 21 года — эта категория клиентов Сбера в Сибири в среднем хранит на своих счетах чуть более 300 тысяч рублей.

На сегодняшний день портфель вкладов Омского отделения — 55,6 млрд. руб., в среднем жители региона хранят на своих счетах по 390 000 ₽, что на 121% больше, чем в начале марта прошлого года.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Наши клиенты заботятся о будущем своих детей — это видно в том числе по росту популярности детских вкладов. Сбер непрерывно работает над улучшением своих продуктов и внедряет современные технологические решения в свои сервисы. Так, сегодня, благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, открыть вклад и рассчитать по нему потенциальную прибыль можно буквально в несколько кликов за пару минут».

Суммарный портфель вкладов на счетах сибирских клиентов на сегодняшний день превышает 450 млрд рублей. В среднем, каждый клиент хранит на счете в Сбере более 430 тысяч рублей. Открыть вклад можно онлайн — в приложении или на официальном сайте Сбера, либо очно — в любом отделении банка.

#Дети#Общество#Омск#Омская область#Деньги
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