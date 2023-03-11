Омская прокуратура начала проверку после аварии на объектах «Омскводоканала»

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщают о начале проверки по факту многочисленных коммунальных аварий на сетях водоснабжения, которые случились после гидроудара на Октябрьской подстанции АО «Омскводоканал».
Прокурор Омска Павел Попов совместно с Сергеем Шелестом, руководством АО «Омскводоканал» и городской администрации побывали на местах аварийных отключений и подтоплений.
«По итогам проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере в действиях работников ресурсоснабжающей организации», — сообщают в прокуратуре.
Отметим, что при наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования.
Напомним, что в городе зафиксировали 58 повреждений сетей водоснабжения с выходом воды на поверхность. Больше всего пострадали жители Октябрьского и Центрального округов.