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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 12:26

Омская прокуратура начала проверку после аварии на объектах «Омскводоканала»

11 марта 2023, 11:22
Фото: Город55
Если найдутся основания, будут применены меры прокурорского реагирования.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщают о начале проверки по факту многочисленных коммунальных аварий на сетях водоснабжения, которые случились после гидроудара на Октябрьской подстанции АО «Омскводоканал».

Прокурор Омска Павел Попов совместно с Сергеем Шелестом, руководством АО «Омскводоканал» и городской администрации побывали на местах аварийных отключений и подтоплений.

«По итогам проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере в действиях работников ресурсоснабжающей организации», — сообщают в прокуратуре.

Отметим, что при наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования.

Напомним, что в городе зафиксировали 58 повреждений сетей водоснабжения с выходом воды на поверхность. Больше всего пострадали жители Октябрьского и Центрального округов.

Омичи в Центральном и Октябрьском округах из-за аварии остались без воды
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#Ксения Карагодина#Коммунальная авария#Прокуратура#Проверки#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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