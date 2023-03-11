Омичей ждет кратковременное похолодание после теплых выходных

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко рассказала, что на выходных в регионе будет теплая погода. А повлиял на это теплый сектор циклона.
Температура воздуха ночью -3…-8°, при прояснении до -13°. Днем -4…+4°. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега.
В начале следующей недели с ростом атмосферного давления произойдет кратковременное похолодание. В Омске будет наблюдаться большой суточный ход температуры воздуха.
Температура в ночное время -10…-15° (местами до -20°). В дневное время -3…+2°.
Отметим, что на дорогах местами гололедица.
«11 марта в Омске максимальная температура воздуха +3° наблюдалась в 1962 году, минимальная -29,7° была в этот день в 1952 году», — сообщают синоптики.