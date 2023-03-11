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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Омичей ждет кратковременное похолодание после теплых выходных

11 марта 2023, 09:45
Фото: Город55
В Омске потеплеет до +4.

Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко рассказала, что на выходных в регионе будет теплая погода. А повлиял на это теплый сектор циклона.

Температура воздуха ночью -3…-8°, при прояснении до -13°. Днем -4…+4°. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега.

В начале следующей недели с ростом атмосферного давления произойдет кратковременное похолодание. В Омске будет наблюдаться большой суточный ход температуры воздуха.

Температура в ночное время -10…-15° (местами до -20°). В дневное время -3…+2°.

Отметим, что на дорогах местами гололедица.

«11 марта в Омске максимальная температура воздуха +3° наблюдалась в 1962 году, минимальная -29,7° была в этот день в 1952 году», — сообщают синоптики.
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#Ксения Карагодина#Погода#Город#Общество#Происшествия#Дороги#Новости#Омск#Омская область
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