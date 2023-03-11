Омичам рассказали, где их будут ловить за нарушение закона

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Сегодня, 11 марта, в Омске установили камеры автоматической фото- и видеофиксации административных правонарушений. Об этом сообщает Госавтоинспекция Омской области.
Теперь заядлые нарушители ПДД будут чаще получать заветные «фотографии» на улицах Кирова, 10 лет Октября, Химиков, Шебалдина, Красный Путь, 5-я Кировская, Орджоникидзе, Герцена, Волгоградская, 2-я Солнечная, И.Набережная, Красноярский тракт, Новокирпичная, на проспекте Космический.
Вдобавок треноги появились на автодорогах: