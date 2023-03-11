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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Омичам рассказали, где их будут ловить за нарушение закона

11 марта 2023, 13:21
Фото: Город55
Дорожные камеры установили в местах концентрации ДТП.

Сегодня, 11 марта, в Омске установили камеры автоматической фото- и видеофиксации административных правонарушений. Об этом сообщает Госавтоинспекция Омской области.

Теперь заядлые нарушители ПДД будут чаще получать заветные «фотографии» на улицах Кирова, 10 лет Октября, Химиков, Шебалдина, Красный Путь, 5-я Кировская, Орджоникидзе, Герцена, Волгоградская, 2-я Солнечная, И.Набережная, Красноярский тракт, Новокирпичная, на проспекте Космический.

Вдобавок треноги появились на автодорогах:

  • «Тюмень-Омск» на территории Крутинского, Тюкалинского, Омского районов;
  • «Челябинск-Новосибирск» на территории Любинского, Москаленского, Кормиловского районов;
  • «Омск-Тара» на территории Саргатского района;
  • «Бакбасар-Полтавка» на территории Азовского и Шербакульского районов;
  • «Омск-Русская Поляна» Таврического района;
  • «Троицкое-Чукреевка» на территории Омского района.
Вниманию автомобилистов. Где в Омске установят новые камеры видеофиксации
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#Ксения Карагодина#ДТП#ГАИ#Дорожные камеры#Авария#Город#Общество#Происшествия#Дороги#Новости#Омск#Омская область
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