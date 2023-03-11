ТЦ посреди частного сектора. В Омске выставили на продажу участок земли под застройку

Данный лот размещен среди частного сектора. Отметим, что земельный участок можно использовать для размещения административных или офисных зданий, объектов торговли, общественного питания или бытового обслуживания. Также допускается возвести и производственное здание, сооружение коммунального хозяйства, снабжения или сбыта.