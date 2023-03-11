ТЦ посреди частного сектора. В Омске выставили на продажу участок земли под застройку

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Согласно открытым источникам в Омске выставили на продажу земельный участок площадью 600 квадратных метров. Участок находится на улице ул. Орджоникидзе, д. 197. Начальная цена объекта — 1 206 100 рублей.
Заявки на торги принимают до 17 апреля, а победителя определят уже 21 апреля.
«Объект находится в сложившемся районе с преобладанием индивидуальной жилой застройки. Улица Орджоникидзе — одна из главных магистралей Омска, ведущая в центр города», — уточняется в объявлении.
Данный лот размещен среди частного сектора. Отметим, что земельный участок можно использовать для размещения административных или офисных зданий, объектов торговли, общественного питания или бытового обслуживания. Также допускается возвести и производственное здание, сооружение коммунального хозяйства, снабжения или сбыта.