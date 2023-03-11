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Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:34

ТЦ посреди частного сектора. В Омске выставили на продажу участок земли под застройку

11 марта 2023, 08:29
Фото: Город55

В Омске построят новый торговый центр посреди частного сектора

Начальная цена объекта — 1 206 100 рублей.

Согласно открытым источникам в Омске выставили на продажу земельный участок площадью 600 квадратных метров. Участок находится на улице ул. Орджоникидзе, д. 197. Начальная цена объекта — 1 206 100 рублей.

Заявки на торги принимают до 17 апреля, а победителя определят уже 21 апреля.

«Объект находится в сложившемся районе с преобладанием индивидуальной жилой застройки. Улица Орджоникидзе — одна из главных магистралей Омска, ведущая в центр города», — уточняется в объявлении.

Данный лот размещен среди частного сектора. Отметим, что земельный участок можно использовать для размещения административных или офисных зданий, объектов торговли, общественного питания или бытового обслуживания. Также допускается возвести и производственное здание, сооружение коммунального хозяйства, снабжения или сбыта.

иллюстрация
Фото: Скриншот портала «Дом.рф»
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#Ксения Карагодина#Земельный участок#Строительство#Тц#Город#Общество#Бизнес#Новости#Омск#Омская область
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