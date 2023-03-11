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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Наглядное импортозамещение. В Омске собираются производить авиационные шины

11 марта 2023, 10:27
Фото: Город55

В Омске собираются запустить собственное производство шин для самолета МС-21

На разработку и изготовление уникального оборудования ушло 9 месяцев.

Омскрегион сообщает, что 10 марта компания «Поликон» презентовала станок для производства авиационных шин для самолетов. Отметим, что этот уникальный автоматизированный комплекс не имеет аналогов в России.

Омская компания «Поликон» разработала и построила станок за 9 месяцев. Разработчик программ системы управления оборудованием Никита Лукин сообщил, что омская разработка является универсальной. Благодаря быстрой смене определенных узлов она позволяет собирать покрышки разных размеров.

Стоит отметить, что этот проект вносит весомый вклад в развитие импортозамещения.

«С его помощью мы меняем радиальные авиационные шины ведущих зарубежных фирм, таких как „Гудиер“, „Мишлен“ и „Континенталь“, на отечественную продукцию».
Изготавливать надежные шины для отечественного парка авиалайнеров будет компания «ЯШЗ-Авиа»», — уточняет генеральный директор предприятия Евгений Черемных.

Первый станок для изготовления шин на МС-21 принял управляющий директор предприятия Борис Шалагин. Он сообщил, что в мае на нем изготовят опытную партию шин. После чего начнутся всесторонние испытания.

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#Ксения Карагодина#Шины#Самолеты#Город#Общество#Завод#Производство#Новости#Омск#Омская область#Россия
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