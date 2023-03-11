Кратковременное похолодание, отмена автобуса и снижение цен на лук. Омск в субботу

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Новость №1. В Омскую область придет кратковременное похолодание
«Обь-Иртышское УГМС» сообщает, что на выходных в Омске будет теплая погода. На это повлиял теплый сектор циклона. В ночное время температура воздуха -3…-8°, при прояснении до -13°, а днем -4…+4°. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. В понедельник, 13 марта, регион настигнет кратковременное похолодание. В регионе будет наблюдаться большой суточный ход температуры воздуха. Температура ночью -10…-15° (местами до -20°). В дневное время -3…+2°. На дорогах местами гололедица. Отметим, что в 1952 году в этот день наблюдалась минимальная температура -29,7°.
Новость №2. В Омске отменили маршрут № 345
В Омске перестал действовать маршрут № 345. Около 23-х лет его обслуживал частный перевозчик Николай Семенюк. Перевозчик пришел к такому решению из-за убыточности маршрута. Об этом сообщили в телеграм-канале «Омский форум». Автобусы № 345 ходили от остановки РЭБ до остановки имени В. Бархатовой. В качестве альтернативы пока можно использовать автобус № 90 (кроме остановки РЭБ). Отметим, что сейчас в район РЭБ ходит лишь автобус № 87.
Новость №3. В Омске подешевел репчатый лук
Согласно данным Омскстата, сейчас можно купить лук в среднем за 62,71 рубля за килограмм. С 27 февраля по 6 марта цена упала на 5,5% (или 3,78 рубля). Лук подешевел впервые за последние пять месяцев. Напомним, что недавно подорожание лука стало поводом для отдельного совещания у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Выяснилось, что Россия сама себя луком полностью не снабжает. А партнеры из-за морозов запретили экспорт лука.