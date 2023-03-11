Кратковременное похолодание, отмена автобуса и снижение цен на лук. Омск в субботу

«Обь-Иртышское УГМС» сообщает, что на выходных в Омске будет теплая погода. На это повлиял теплый сектор циклона. В ночное время температура воздуха -3…-8°, при прояснении до -13°, а днем -4…+4°. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. В понедельник, 13 марта, регион настигнет кратковременное похолодание. В регионе будет наблюдаться большой суточный ход температуры воздуха. Температура ночью -10…-15° (местами до -20°). В дневное время -3…+2°. На дорогах местами гололедица. Отметим, что в 1952 году в этот день наблюдалась минимальная температура -29,7°.