Запись без записи: сибирячка со сломанной ногой рассказала об ужасах травматологии

Врач сообщил, что ей нужно будет регулярно приходить на осмотры. Для этого девушка заранее взяла талон на удобное время — 10 марта, 10 часов утра. Однако прибыв в больницу, она обнаружила, что никакого приема по записи нет — все пациенты ждут помощи в «живой» очереди.