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Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Запись без записи: сибирячка со сломанной ногой рассказала об ужасах травматологии

10 марта 2023, 07:37
Фото: sibdepo.ru
Женщина заранее взяла талон к врачу, но все равно оказалась в «живой» очереди.

Жительница Новокузнецка с травмой ноги рассказала о том, насколько проблемно оказалось попасть к врачу городской травматологии. В беседе с «Сибдепо» девушка рассказала, что в начале марта 2023 года она потянула связки и обратилась в травматологию, где ей экстренно наложили гипс.

Врач сообщил, что ей нужно будет регулярно приходить на осмотры. Для этого девушка заранее взяла талон на удобное время — 10 марта, 10 часов утра. Однако прибыв в больницу, она обнаружила, что никакого приема по записи нет — все пациенты ждут помощи в «живой» очереди.

«Это современная медицина. Талон брала заранее. Выяснилось, что я не одна такая, таких пациентов, которым выдали талон на 10:00 и даже раньше, 15 человек. Многие сидели, у кого талон на 9:00 и 9:30. В результате все находились в живой очереди. Мне пришлось потратить целый час, чтобы попасть к врачу», — поделилась сибирячка.

Следующий прием девушке назначили 14 марта, и она сомневается, что ей удастся попасть к врачу по записи.

Ранее Город55 рассказывал, как корреспондент Города55 на своем опыте проверил, сколько омичу с переломом придется ждать помощи. Из проблем - сломанный рентген-аппарат и бесконечные очереди. 

В травмпункте омской больницы имени Кабанова пациенты ждут прием по 6 часов
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#Ольга Акамова#Гипс#Травматология#Больница#Город#Новости#Омская область#Омск
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