Запись без записи: сибирячка со сломанной ногой рассказала об ужасах травматологии

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Жительница Новокузнецка с травмой ноги рассказала о том, насколько проблемно оказалось попасть к врачу городской травматологии. В беседе с «Сибдепо» девушка рассказала, что в начале марта 2023 года она потянула связки и обратилась в травматологию, где ей экстренно наложили гипс.
Врач сообщил, что ей нужно будет регулярно приходить на осмотры. Для этого девушка заранее взяла талон на удобное время — 10 марта, 10 часов утра. Однако прибыв в больницу, она обнаружила, что никакого приема по записи нет — все пациенты ждут помощи в «живой» очереди.
«Это современная медицина. Талон брала заранее. Выяснилось, что я не одна такая, таких пациентов, которым выдали талон на 10:00 и даже раньше, 15 человек. Многие сидели, у кого талон на 9:00 и 9:30. В результате все находились в живой очереди. Мне пришлось потратить целый час, чтобы попасть к врачу», — поделилась сибирячка.
Следующий прием девушке назначили 14 марта, и она сомневается, что ей удастся попасть к врачу по записи.
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