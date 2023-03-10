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Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

Захарова предложила дать Зеленскому “Оскар” за образ монстра в сериале ужасов США

Сегодня, 16:52
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова описала свое видение ситуации, в которой руководство Академии кинематографических искусств и наук США приняло решение отказаться от трансляции онлайн-выступления Владимира Зеленского на церемонии "Оскар".

Как сообщает pravda.ru, Захарова в соцсетях говорит о том, что уже на протяжении двух лет киноакадемия США отказывается транслировать выступление президента Украины на вручении “Оскара”. Она предлагает наградить Зеленского статуэткой за игру в американском сериале ужасов.

Сотрудница дипломатического ведомства уверяет, что нынешнему украинскому лидеру больше всего подходит амплуа находящегося в зависимости от Белого дома и препаратов монстра – в противовес исполненной Зеленским роли президента Голобородько в “Слуге народа”.

Ранее СМИ уже писали, что аудитория еженедельного издания США Variety поблагодарила организаторов “Оскара” за отказ от выступления Зеленского. Читатели уверяют, что население стран Запада уже утомлено киевской пропагандой.

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