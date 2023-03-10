Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Как сообщает pravda.ru, Захарова в соцсетях говорит о том, что уже на протяжении двух лет киноакадемия США отказывается транслировать выступление президента Украины на вручении “Оскара”. Она предлагает наградить Зеленского статуэткой за игру в американском сериале ужасов.
Сотрудница дипломатического ведомства уверяет, что нынешнему украинскому лидеру больше всего подходит амплуа находящегося в зависимости от Белого дома и препаратов монстра – в противовес исполненной Зеленским роли президента Голобородько в “Слуге народа”.
Ранее СМИ уже писали, что аудитория еженедельного издания США Variety поблагодарила организаторов “Оскара” за отказ от выступления Зеленского. Читатели уверяют, что население стран Запада уже утомлено киевской пропагандой.