Захарова предложила дать Зеленскому “Оскар” за образ монстра в сериале ужасов США

Как сообщает pravda.ru, Захарова в соцсетях говорит о том, что уже на протяжении двух лет киноакадемия США отказывается транслировать выступление президента Украины на вручении “Оскара”. Она предлагает наградить Зеленского статуэткой за игру в американском сериале ужасов.