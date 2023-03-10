Юрист рассказал о перспективах пренатального усыновления в России

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Для реализации задач, связанных с повышением рождаемости, предлагаются разные мероприятия, в том числе рассматривается идея пренатального усыновления. Ее суть сводится к тому, что приемные родители появляются еще на этапе нахождения ребенка в утробе биологической матери. По мнению депутатов Госдумы, такой подход может стать альтернативой абортам.
Юрист Александр Хаминский в беседе с Общественной службой новостей поделился своим мнением по поводу этой идеи.
Эксперт предложил обратить внимание на такие аспекты, как этика, правовая и экономическая составляющие. Так, решившаяся на аборт женщина делает это по разным причинам. Например, проблемы со здоровьем, тяжелая финансовая ситуация, нежелание рожать от конкретного мужчины. По сути, рождение ребенка в этом случае для приемных родителей никак не отразится на ситуации, в которой оказалась будущая мать.
Второй вопрос – финансовый. Его суть заключается в том, что после родов женщине нужно пройти реабилитацию, а на это нужны средства. Тогда возникает резонный вопрос: кто, в каком размере и на каких основаниях возместит эти расходы?
С позиции уголовного законодательства пренатальное усыновление может расцениваться как торговля детьми.
Еще один момент связан с тем, что у будущего ребенка есть два биологических родителя – отец и мать. Тогда может возникнуть дилемма: кто является отцом ребенка после его рождения? Даже при наличии согласия один из родителей может отменить свое решение до того, как малыш родится. То есть решить судьбу ребенка до его рождения невозможно, потому что плод еще не является человеком, а действующее законодательство защищает права людей.
По мнению Хаминского, при усыновлении нужно разработать процедуру суррогатного материнства, узаконить порядок компенсаций и закрепить судебную процедуру заключения таких соглашений.