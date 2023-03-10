Юрист рассказал о перспективах пренатального усыновления в России

Еще один момент связан с тем, что у будущего ребенка есть два биологических родителя – отец и мать. Тогда может возникнуть дилемма: кто является отцом ребенка после его рождения? Даже при наличии согласия один из родителей может отменить свое решение до того, как малыш родится. То есть решить судьбу ребенка до его рождения невозможно, потому что плод еще не является человеком, а действующее законодательство защищает права людей.