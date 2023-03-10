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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В тройном ДТП в центре Омска пострадал 36-летний водитель иномарки

10 марта 2023, 14:02
Фото: Город55
На улице Красный Путь, 131 в результате ДТП пострадал 36-летний мужчина.

Сегодня, 10 марта, в центре Омска на улице Красный Путь, 131 произошло ДТП с пострадавшим.

Как стало известно Городу55, 36-летний водитель «Toyota» не справился с управлением и вылетел на «встречку». В результате чего врезался в автомобиль «Nissan», который от удара отбросило на попутный автомобиль «Kia».

Отметим, что 36-летнему водителю «Toyota» понадобилась медицинская помощь. По итогу мужчину с ушибами увезли на скорой помощи. 40-летний водитель «Nissan» и 38-летний водитель «Kia» не пострадали.

На Левобережье Омска иномарка врезалась в пассажирский автобус
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#Ксения Карагодина#ДТП#Пострадавшие#Общество#Город#Происшествия#Авария#Новости#Омск#Омская область
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