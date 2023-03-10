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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

В Омской области наладили транспортную доступность для 36 поселений

10 марта 2023, 16:06
Фото: Город55
На перевозчиков возбуждено порядка 80 дел об административных правонарушениях.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел личный приема граждан в Омске. По его итогам в 36 населенных пунктах Омской области было налажено автобусное сообщение. Отметим, что там проживает более 8,6 тыс. человек.

Благодаря вмешательству прокуратуры:

  • оптимизировано расписание пассажирского транспорта;
  • введены дополнительные рейсы;
  • обеспечено движение автобусов большей вместимости;
  • в отдельных населенных пунктах районов синхронизированы расписания отправления автобусов для сокращения ожидания между пересадками.

По итогу проанализировали 35 транспортных предприятий. Отметим, что на перевозчиков возбудили порядка 80 дел об административных правонарушениях. Например, за несоблюдение расписания и срывы рейсов.

«Также по инициативе прокуроров по фактам фальсификаций штампов учреждений здравоохранения о прохождении предрейсового медицинского контроля, подделок полисов ОСАГО возбуждены 3 уголовных дела», — уточняют в Генеральной прокуратуре РФ.
Генпрокурор Игорь Краснов 5 часов вел личный прием граждан в рамках визита в Омск
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#Ксения Карагодина#Омск#Автобусы#Прокуратура#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Новости#Омская область#Россия#Игорь Краснов
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