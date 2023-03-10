В Омской области наладили транспортную доступность для 36 поселений

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел личный приема граждан в Омске. По его итогам в 36 населенных пунктах Омской области было налажено автобусное сообщение. Отметим, что там проживает более 8,6 тыс. человек.
Благодаря вмешательству прокуратуры:
По итогу проанализировали 35 транспортных предприятий. Отметим, что на перевозчиков возбудили порядка 80 дел об административных правонарушениях. Например, за несоблюдение расписания и срывы рейсов.
«Также по инициативе прокуроров по фактам фальсификаций штампов учреждений здравоохранения о прохождении предрейсового медицинского контроля, подделок полисов ОСАГО возбуждены 3 уголовных дела», — уточняют в Генеральной прокуратуре РФ.