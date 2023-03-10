В омском дептрансе заявили о сокращении пробок на Ленинградском мосту

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Published Сегодня, 09:40
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Сегодня, 10 марта, изменилась организация движения на Ленинградской площади. Теперь разрешен поворот направо с ул. Масленникова на проспект Карла Маркса, одновременно со встречными машинами, поворачивающими налево с Ленинградской площади. А движение машин по проспекту Карла Маркса на Ленинградской площади осуществляется по 3-м полосам прямо в сторону центра и по одной полосе налево на Ленинградскую площадь. Об этом сообщает директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
Вдобавок с 15 февраля для оперативного реагирования на изменяющиеся дорожные условия вблизи Ленинградского моста и Ленинградской площади дежурил экипаж ДПС. Также сотрудники прибегали к «ручному» регулированию движения. Вследствие чего, например, на участке ул. Конева от ул. Ватутина и до перекрёстка ул. Гусарова и ул. Фрунзе время проезда снизилось с 1 часа 30 минут до 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Омска.
В ГИБДД отметили, что частенько движение осложняли сами водители, которые выезжали на перекресток с затором.
«В первую очередь, это нарушение правил, за которое предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей. Призываю водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не создавать осложнений на дорогах и особенно на перекрёстках», — обращается к омичам начальник отдела ГИБДД УМВД России по Омску Сергей Лебедев.