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Published Сегодня, 09:40

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Updated Сегодня, 09:45

В омском дептрансе заявили о сокращении пробок на Ленинградском мосту

10 марта 2023, 09:40
Фото: Город55
На участке ул. Конева от ул. Ватутина и до перекрёстка ул. Гусарова и ул. Фрунзе время проезда транспорта сократилось с 1 часа 30 минут до 30 минут.

Сегодня, 10 марта, изменилась организация движения на Ленинградской площади. Теперь разрешен поворот направо с ул. Масленникова на проспект Карла Маркса, одновременно со встречными машинами, поворачивающими налево с Ленинградской площади. А движение машин по проспекту Карла Маркса на Ленинградской площади осуществляется по 3-м полосам прямо в сторону центра и по одной полосе налево на Ленинградскую площадь. Об этом сообщает директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

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Фото: Пресс-служба Администрации Омска

Вдобавок с 15 февраля для оперативного реагирования на изменяющиеся дорожные условия вблизи Ленинградского моста и Ленинградской площади дежурил экипаж ДПС. Также сотрудники прибегали к «ручному» регулированию движения. Вследствие чего, например, на участке ул. Конева от ул. Ватутина и до перекрёстка ул. Гусарова и ул. Фрунзе время проезда снизилось с 1 часа 30 минут до 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Омска.

В ГИБДД отметили, что частенько движение осложняли сами водители, которые выезжали на перекресток с затором.

«В первую очередь, это нарушение правил, за которое предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей. Призываю водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не создавать осложнений на дорогах и особенно на перекрёстках», — обращается к омичам начальник отдела ГИБДД УМВД России по Омску Сергей Лебедев.
В Омске с 10 марта изменят схему движения на Ленинградской площади
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#Ксения Карагодина#Изменения#Изменение движения#Общество#Город#Происшествия#Дороги#Дорожное движение#Новости#Омск#Омская область
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