В омском дептрансе заявили о сокращении пробок на Ленинградском мосту

Сегодня, 10 марта, изменилась организация движения на Ленинградской площади. Теперь разрешен поворот направо с ул. Масленникова на проспект Карла Маркса, одновременно со встречными машинами, поворачивающими налево с Ленинградской площади. А движение машин по проспекту Карла Маркса на Ленинградской площади осуществляется по 3-м полосам прямо в сторону центра и по одной полосе налево на Ленинградскую площадь. Об этом сообщает директор департамента транспорта Вадим Кормилец.