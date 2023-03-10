В омском дептрансе высказались о возможности организации понтонных переправ по Иртышу

Добавим, что после перекрытия Ленинградского моста в связи с капремонтом в Омске возникла напряженная ситуация на дорогах. Сегодня также стало известно, что полностью перекрывать мост раз в неделю — с субботы на воскресенье — начнут с 18 марта.