В омском дептрансе высказались о возможности организации понтонных переправ по Иртышу

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Во время брифинга с участием представителей департамента строительства и подрядной организации «СтройТраст», который состоялся 10 марта, затронули тему организации понтонных переправ по Иртышу.
На предложение, которое часто высказывают омичи в соцсетях, остро отреагировал глава депстроя Вадим Кормилец.
«Я не специалист по движению водного транспорта. Но тем, кто предлагает организовать понтонную переправу, задам встречный вопрос», — сказал Кормилец.
Руководитель депстроя попросил омичей объяснить, как летом на судоходном Иртыше можно обеспечить работу понтонов. При наличии предложений от омичей, в ведомстве пообещали подумать над организацией понтонных переправ как альтернативного варианта проезда.
Добавим, что после перекрытия Ленинградского моста в связи с капремонтом в Омске возникла напряженная ситуация на дорогах. Сегодня также стало известно, что полностью перекрывать мост раз в неделю — с субботы на воскресенье — начнут с 18 марта.