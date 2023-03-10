Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

В омском дептрансе высказались о возможности организации понтонных переправ по Иртышу

10 марта 2023, 06:27
Фото: Город55
Иллюстрация
После перекрытия Ленинградского моста на капремонт омичи стали предлагать в соцсетях организовать по Иртышу понтонные переправы.

Во время брифинга с участием представителей департамента строительства и подрядной организации «СтройТраст», который состоялся 10 марта, затронули тему организации понтонных переправ по Иртышу.

На предложение, которое часто высказывают омичи в соцсетях, остро отреагировал глава депстроя Вадим Кормилец.

«Я не специалист по движению водного транспорта. Но тем, кто предлагает организовать понтонную переправу, задам встречный вопрос», — сказал Кормилец.

Руководитель депстроя попросил омичей объяснить, как летом на судоходном Иртыше можно обеспечить работу понтонов. При наличии предложений от омичей, в ведомстве пообещали подумать над организацией понтонных переправ как альтернативного варианта проезда.

Добавим, что после перекрытия Ленинградского моста в связи с капремонтом в Омске возникла напряженная ситуация на дорогах. Сегодня также стало известно, что полностью перекрывать мост раз в неделю — с субботы на воскресенье — начнут с 18 марта.

С 18 марта Ленинградский мост в Омске будут полностью перекрывать один раз в неделю
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Ленинградский мост#Ремонт моста#Понтонный мост#Департамент строительства#Общество#Город#Новости#Омск#Вадим Кормилец
Подпишитесь
Звездочка, Ястребы и Милый островок. В Омске появятся новые общественные пространства
Вчера, 11:29
Не соответствуют навыки. Из-за чего омичам отказывают в трудоустройстве
Сегодня, 02:49
С 18 марта Ленинградский мост в Омске будут полностью перекрывать один раз в неделю
Сегодня, 03:33
Весна в воздухе! На выходных в Омской области потеплеет до +4
Вчера, 09:42
Спорткомплекс «Красная звезда» перешел в собственность Омской области
Сегодня, 04:42
Бюджет Омской области впервые увеличат до 150 млрд рублей
Вчера, 17:52