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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В Омске вдвое выросла подростковая преступность

10 марта 2023, 09:28
Фото: Город55
иллюстрация
В 2022 году несовершеннолетние нарушали закон намного чаще, чем раньше.

Одной из важных тем отчета «О состоянии законности и правопорядка», который прокурор Омска Павел Попов представит Городскому совету на следующей неделе, станет подростковая преступность. По данным прокурора, ситуация в этой сфере в 2022 году заметно ухудшилась по сравнению с 2021 годом.

Общее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло в Омске на 93,6%, то есть почти вдвое (их было зарегистрировано 182). По отдельным показателям рост еще выше. Например, групповых преступлений стало больше на 102,6%, а преступлений, совершенных в смешанных группах (то есть включающих и подростков, и взрослых), — на 243,8%, в три с половиной раза. В обоих случаях рост зафиксирован во всех административных округах Омска.

Если говорить о нарушениях закона, при которых дети оказываются жертвами, то тут статистика тоже подросла, хоть и несущественно, на 3%. Здесь единственным локомотивом роста стала злостная неуплата алиментов: уголовных дел по этой статье было возбуждено на 21% больше, чем в 2021 году (в общей сложности 176).

 

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#Прокуратура#Подростковая преступность#Город#Новости#Николай Эйхвальд
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