В Омске вдвое выросла подростковая преступность

Общее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло в Омске на 93,6%, то есть почти вдвое (их было зарегистрировано 182). По отдельным показателям рост еще выше. Например, групповых преступлений стало больше на 102,6%, а преступлений, совершенных в смешанных группах (то есть включающих и подростков, и взрослых), — на 243,8%, в три с половиной раза. В обоих случаях рост зафиксирован во всех административных округах Омска.