В Омске вдвое выросла подростковая преступность

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Одной из важных тем отчета «О состоянии законности и правопорядка», который прокурор Омска Павел Попов представит Городскому совету на следующей неделе, станет подростковая преступность. По данным прокурора, ситуация в этой сфере в 2022 году заметно ухудшилась по сравнению с 2021 годом.
Общее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло в Омске на 93,6%, то есть почти вдвое (их было зарегистрировано 182). По отдельным показателям рост еще выше. Например, групповых преступлений стало больше на 102,6%, а преступлений, совершенных в смешанных группах (то есть включающих и подростков, и взрослых), — на 243,8%, в три с половиной раза. В обоих случаях рост зафиксирован во всех административных округах Омска.
Если говорить о нарушениях закона, при которых дети оказываются жертвами, то тут статистика тоже подросла, хоть и несущественно, на 3%. Здесь единственным локомотивом роста стала злостная неуплата алиментов: уголовных дел по этой статье было возбуждено на 21% больше, чем в 2021 году (в общей сложности 176).