В Омске родители просят прокуратуру разобраться с педагогом начальных классов

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Родители учеников омской школы №86 в Нефтяниках разместили в социальных сетях обращение, в котором просят отстранить от работы одного из учителей начальных классов, а также провести проверку в отношении директора. Текст сообщения появился в паблике «Омск ВК».
В тексте говорится, что педагог начальных классов разговаривает с детьми в грубой форме, повышает на них голос. Родителей также не устраивает уровень преподавания предметов.
Что касается главы образовательного учреждения, то родители не довольны тем, что она «вызывает в кабинет „детей-задир“ без родителей для проведения с ними бесед; при любых жалобах, встает на сторону школы, и педагогов, манипулирует сменами; считает и высказывается о том, что нормальные дети только у родителей, которые успешны в жизни».
В конце своего обращения родители просят прокуратуру обратить внимание на происходящее в учебном заведении.
Стоить заметить, что проблему нападок на учителей со стороны родителей поднимали вчера, 9 марта, в Омском городском совете. В частности, депутат Юрий Козловский заявил, что, в том числе из-за этого, специалисты не хотят идти работать в школы.