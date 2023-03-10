В Омске родители просят прокуратуру разобраться с педагогом начальных классов

Что касается главы образовательного учреждения, то родители не довольны тем, что она «вызывает в кабинет „детей-задир“ без родителей для проведения с ними бесед; при любых жалобах, встает на сторону школы, и педагогов, манипулирует сменами; считает и высказывается о том, что нормальные дети только у родителей, которые успешны в жизни».