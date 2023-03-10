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Published Сегодня, 07:16

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В Омске родители просят прокуратуру разобраться с педагогом начальных классов

10 марта 2023, 07:16
Фото: 1MI
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Их не устраивает поведение учителя и уровень преподавания предметов

Родители учеников омской школы №86 в Нефтяниках разместили в социальных сетях обращение, в котором просят отстранить от работы одного из учителей начальных классов, а также провести проверку в отношении директора. Текст сообщения появился в паблике «Омск ВК».

В тексте говорится, что педагог начальных классов разговаривает с детьми в грубой форме, повышает на них голос. Родителей также не устраивает уровень преподавания предметов.

Что касается главы образовательного учреждения, то родители не довольны тем, что она «вызывает в кабинет „детей-задир“ без родителей для проведения с ними бесед; при любых жалобах, встает на сторону школы, и педагогов, манипулирует сменами; считает и высказывается о том, что нормальные дети только у родителей, которые успешны в жизни».

В конце своего обращения родители просят прокуратуру обратить внимание на происходящее в учебном заведении.

Стоить заметить, что проблему нападок на учителей со стороны родителей поднимали вчера, 9 марта, в Омском городском совете. В частности, депутат Юрий Козловский заявил, что, в том числе из-за этого, специалисты не хотят идти работать в школы.

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#Омск#Прокуратура#Учителя#Педагог#Родители#Общество#Евгений Игишев
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