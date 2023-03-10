В Омске при капремонте Ленинградского моста пока задействовано около 40 рабочих

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В Омске продолжается капремонт Ленинградского моста, который завершится только 31 мая 2024 года. Сейчас подрядчик — ООО «СтройТраст» — проводит первый этап работ.
Во время брифинга с представителями департамента строительства и подрядной организации уточнили, что всего предполагается два этапа работ: 1-й — февраль–октябрь 2023 года, 2-й — октябрь 2023 года — май 2024 года.
Замдиректора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков пояснил, почему омичи не всегда видят рабочих во время ремонта.
«Люди находятся в достаточном количестве. Если их не всегда видно на пролете, они все равно ежедневно работают. Просто основной объем работы сейчас находится внизу моста», — сообщил Игорь Шестаков.
По его словам, в настоящий момент ежедневно в рамках капремонта Ленинградского моста задействованы около 40 человек. Работают они круглосуточно, некоторые виды работ могут выполнять ночью. Однако уже к апрелю число рабочих вырастет до 154 человек.
Отметим, что подрядчик также попросил омичей не передвигаться пешком или на велосипедах по тротуарам. Их состояние — аварийное.
«Сейчас ведется демонтаж тротуарных консолей. Ходить и ездить по ним небезопасно», — отметил замдиректора подрядной организации.