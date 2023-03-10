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В Омске при капремонте Ленинградского моста пока задействовано около 40 рабочих

10 марта 2023, 07:36
Фото: Пресс-служба администрации Омска
Количество рабочих увеличится почти в четыре раза к апрелю.

В Омске продолжается капремонт Ленинградского моста, который завершится только 31 мая 2024 года. Сейчас подрядчик — ООО «СтройТраст» — проводит первый этап работ.

Во время брифинга с представителями департамента строительства и подрядной организации уточнили, что всего предполагается два этапа работ: 1-й — февраль–октябрь 2023 года, 2-й — октябрь 2023 года — май 2024 года.

Замдиректора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков пояснил, почему омичи не всегда видят рабочих во время ремонта.

«Люди находятся в достаточном количестве. Если их не всегда видно на пролете, они все равно ежедневно работают. Просто основной объем работы сейчас находится внизу моста», — сообщил Игорь Шестаков.

По его словам, в настоящий момент ежедневно в рамках капремонта Ленинградского моста задействованы около 40 человек. Работают они круглосуточно, некоторые виды работ могут выполнять ночью. Однако уже к апрелю число рабочих вырастет до 154 человек.

Отметим, что подрядчик также попросил омичей не передвигаться пешком или на велосипедах по тротуарам. Их состояние — аварийное.

«Сейчас ведется демонтаж тротуарных консолей. Ходить и ездить по ним небезопасно», — отметил замдиректора подрядной организации.
С 18 марта Ленинградский мост в Омске будут полностью перекрывать один раз в неделю
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#Юлия Истомина#Ленинградский мост#Ремонт моста#Подрядчик#Рабочие#Общество#Город#Новости#Омск
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