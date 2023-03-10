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Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

В Карелии задержали студента с националистическими взглядами

Сегодня, 07:50
Карельские правоохранители задержали студента. Он заявлял, что республика должна стать независимой от России.

Также парень обращался к жителям региона с призывом перейти на сторону Украины в спецоперации.

Известно, что задержанному студенту 18 лет. Он понимает, что придерживается позиции националистов. Молодого человека подозревают в склонении россиян к совершению госизмены в ходе СВО. По версии правоохранителей, он занимался этим с мая по ноябрь 2022 года.

В беседе с Общественной службой новостей ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, как в российских регионах вербуют население. Преимущественно это происходит через различные Telegram-каналы и другие способы быстрой связи, посредством которых вербовщики могут общаться с потенциальными агентами.

Большей частью вербовке поддаются студенты, поскольку за это они получают финансовую выгоду. Однако есть и те, кто занимается этим из идеологических соображений. Например, в России немало семей, где один из супругов русский, а другой украинец. Дети из таких семей могут впитывать разную идеологию.

Ранее СМИ сообщали, что Гончаров призвал создавать на границе России и Украины народные дружины.

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