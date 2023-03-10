В Карелии задержали студента с националистическими взглядами

Большей частью вербовке поддаются студенты, поскольку за это они получают финансовую выгоду. Однако есть и те, кто занимается этим из идеологических соображений. Например, в России немало семей, где один из супругов русский, а другой украинец. Дети из таких семей могут впитывать разную идеологию.