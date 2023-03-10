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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

В депстрое Омска объяснили, почему нельзя перекрывать Ленинградский мост каждую ночь

10 марта 2023, 08:22
Фото: Город55
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В ведомстве заявили, что в контракте прописаны сроки ремонта, но подрядчик сам определяет, сколько именно часов в день он будет работать.

В пятницу, 10 марта, стало известно, что Ленинградский мост будут полностью перекрывать в ночное время раз в неделю, начиная с 18 марта.

Однако, когда только зашли разговоры о ночном перекрытии, многие омичи в соцсетях начали интересоваться, почему нельзя каждый день перекрывать мост ночью и тем самым быстрее завершить работы по капремонту.

По словам замдиректора депстроя Михаила Сизова, ежедневного ночного перекрытия не подразумевает технология организации работы.

Что касается объема работ, которые подрядчик проводит ночью, в контракте прописаны только сроки, в которые нужно уложиться.

«Сколько в день и ночь работать — это внутрихозяйственная деятельность. Подрядчик сам это определяет. Нам главное, чтобы сроки соблюдались», — отметил Михаил Сизов.

С чиновником согласился и представитель подрядчика.

«Объем и сроки выполнения работ напрямую не зависят от количества людей на объекте. Есть процессы, которые нужно сделать сейчас, а потом какое-то время подождать. Если мы выйдем и сегодня усиленно поработаем, а потом будем день отсыпаться, что это даст? Мы хотим работать планомерно, технологично», — рассказал замдиректора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.

Добавим, что на этой неделе начали действовать ограничения проезда грузового транспорта через Ленинградский мост. Теперь мост закрыт для грузовиков с 7.00 до 20.00 часов.

В Омске при капремонте Ленинградского моста пока задействовано около 40 рабочих
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#Юлия Истомина#Ленинградский мост#Мост#Перекрытие моста#Подрядчик#Департамент строительства#Общество#Город#Новости#Омск
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