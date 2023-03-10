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“Уральская Сталь” намерена развивать промышленный туризм в Оренбургской области

10 марта 2023, 06:29
Фото: pxhere.com
Генеральный директор управляющей компании “Уральская Сталь” Денис Сафин заявил, что компания продолжит реализацию проекта по развитию промышленного туризма.

Как отметил Денис Сафин, новые маршруты призваны стать частью социальной программы компании. Об этом сообщает 56orb.ru.

Участие в развитии промышленного туризма позволяет предприятиям холдинга не только отвечать требованиям современного облика отечественной промышленности, но и создать новые условия для профориентации молодежи.

Сегодня АО “Уральская Сталь” и АО “Загорский трубный завод” (ЗТЗ) находятся в составе интегрированного металлургического холдинга под общим руководством Дениса Сафина. Обе компании активно участвуют в программах развития промышленного туризма: организация экскурсий на производство дает возможность показать работу металлургов не только школьникам, но и профессионалам.

Являясь металлургическим комбинатом полного цикла, АО “Уральская Сталь” разработало новые экскурсионные и туристические программы, рассказывающие об истории и деятельности предприятия. Любой желающий может получше узнать о технологических процессах плавки стали, проката металла, а также стать обладателем сувенира.

Проект реализуется в рамках совместного II Всероссийского акселератора по промышленному туризму, который Агентство стратегических инициатив (АСИ) осуществляет при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

Целями федерального проекта являются создание положительного образа промышленных предприятий, а также увеличение числа экскурсионных программ для развития туристической деятельности.

“Экскурсии также станут важным ориентиром для молодого поколения при выборе профессии. Комбинат реализует программу развития территорий присутствия, создавая новые рабочие места”, - добавил Денис Сафин.

Примечательно, что компания также реализует образовательные программы совместно со средними и высшими учебными заведениями профессионального профиля.

“Развитие промышленного туризма – важный элемент социальной ответственности металлургического холдинга. Туриндустрия обладает значительным потенциалом для создания новых рабочих мест в смежных областях в регионах присутствия наших предприятий, таких как транспорт или сфера услуг, а рост количества гостей городов способствует дальнейшему повышению качества социальной инфраструктуры”, - заключил Денис Сафин.

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