“Уральская Сталь” намерена развивать промышленный туризм в Оренбургской области

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Как отметил Денис Сафин, новые маршруты призваны стать частью социальной программы компании. Об этом сообщает 56orb.ru.
Участие в развитии промышленного туризма позволяет предприятиям холдинга не только отвечать требованиям современного облика отечественной промышленности, но и создать новые условия для профориентации молодежи.
Сегодня АО “Уральская Сталь” и АО “Загорский трубный завод” (ЗТЗ) находятся в составе интегрированного металлургического холдинга под общим руководством Дениса Сафина. Обе компании активно участвуют в программах развития промышленного туризма: организация экскурсий на производство дает возможность показать работу металлургов не только школьникам, но и профессионалам.
Являясь металлургическим комбинатом полного цикла, АО “Уральская Сталь” разработало новые экскурсионные и туристические программы, рассказывающие об истории и деятельности предприятия. Любой желающий может получше узнать о технологических процессах плавки стали, проката металла, а также стать обладателем сувенира.
Проект реализуется в рамках совместного II Всероссийского акселератора по промышленному туризму, который Агентство стратегических инициатив (АСИ) осуществляет при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.
Целями федерального проекта являются создание положительного образа промышленных предприятий, а также увеличение числа экскурсионных программ для развития туристической деятельности.
“Экскурсии также станут важным ориентиром для молодого поколения при выборе профессии. Комбинат реализует программу развития территорий присутствия, создавая новые рабочие места”, - добавил Денис Сафин.
Примечательно, что компания также реализует образовательные программы совместно со средними и высшими учебными заведениями профессионального профиля.
“Развитие промышленного туризма – важный элемент социальной ответственности металлургического холдинга. Туриндустрия обладает значительным потенциалом для создания новых рабочих мест в смежных областях в регионах присутствия наших предприятий, таких как транспорт или сфера услуг, а рост количества гостей городов способствует дальнейшему повышению качества социальной инфраструктуры”, - заключил Денис Сафин.