“Уральская Сталь” намерена развивать промышленный туризм в Оренбургской области

Сегодня АО “Уральская Сталь” и АО “Загорский трубный завод” (ЗТЗ) находятся в составе интегрированного металлургического холдинга под общим руководством Дениса Сафина. Обе компании активно участвуют в программах развития промышленного туризма: организация экскурсий на производство дает возможность показать работу металлургов не только школьникам, но и профессионалам.