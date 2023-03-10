Традиционные 9 баллов. Карта Омска пестрит авариями и пробками

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Интерактивные сервисы показывают, что в Омске снова пробки в 9 баллов. Карта раскрашена красным, тут и там появляются значки аварий. Из-за аварий пробка на ул. 10 лет Октября, на ул. Красный Путь. А на Лукашевича прямо сейчас идут дорожные работы.
Центр стоит весь. Напомним, омичи в скором времени смогут следить по камерам видеонаблюдения за тем, как идет ремонт Ленинградского моста, и что на нем происходит в режиме реального времени.
Обновлено: к 18:00 город сковали 10-балльные пробки.