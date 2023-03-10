Традиционные 9 баллов. Карта Омска пестрит авариями и пробками

Интерактивные сервисы показывают, что в Омске снова пробки в 9 баллов. Карта раскрашена красным, тут и там появляются значки аварий. Из-за аварий пробка на ул. 10 лет Октября, на ул. Красный Путь. А на Лукашевича прямо сейчас идут дорожные работы.