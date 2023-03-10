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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Традиционные 9 баллов. Карта Омска пестрит авариями и пробками

10 марта 2023, 11:40
Фото: 1MI
иллюстрация

Из-за 9-балльной пробки омичи могут не пытаться уехать с работы или учебы вовремя

«Не выходи из офиса, не совершай ошибку» — если перефразировать известное выражение. Омичам можно не торопиться домой. Город встал.

Интерактивные сервисы показывают, что в Омске снова пробки в 9 баллов. Карта раскрашена красным, тут и там появляются значки аварий. Из-за аварий пробка на ул. 10 лет Октября, на ул. Красный Путь. А на Лукашевича прямо сейчас идут дорожные работы.

Центр стоит весь. Напомним, омичи в скором времени смогут следить по камерам видеонаблюдения за тем, как идет ремонт Ленинградского моста, и что на нем происходит в режиме реального времени.

Фото: скриншот интерактивной карты
Наберитесь терпения. В дептрансе рассказали, когда омичи перестанут стоять в пробках
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Обновлено: к 18:00 город сковали 10-балльные пробки. 

Фото: Скриншот онлайнпкарт
#Дарья Зыкова#Омск#ДТП#Дороги#Пробки#Заторы#Аварии#Общество#Город#Новости
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