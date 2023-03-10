Торопилась домой. В Омской области женщина угнала с парковки заведенную машину

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Управление МВД России по Омской области сообщает, что в Большереченском районе по свежим следам был раскрыт угон.
28-летний сельчанин обратился в полицию, после того как его автомобиль «ВАЗ-2115» угнали на парковке продуктового магазина. Ущерб составил 120 тысяч рублей. Сотрудники установили, что потерпевший оставил машину с работающим двигателем, а сам быстро решил забежать в магазин.
«При дальнейшем осмотре местности полицейские обнаружили транспортное средство неподалеку застрявшим в снегу. Кроме того, один из свидетелей рассказал, что видел, как на этом автомобиле неизвестная допустила столкновение с его припаркованной машиной и поспешила скрыться», — уточнили в полиции.
Полицейские установили личность подозреваемой благодаря записям с камер видеонаблюдения. После чего задержали 49-летнюю сельчанку по месту жительства. Женщина не отрицала свою причастность и объяснила, что хотела лишь быстрее добраться домой и не удержалась, проходя мимо заведенной машины.
Отметим, что ранее подозреваемая не привлекалась к уголовной ответственности. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».