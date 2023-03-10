Торопилась домой. В Омской области женщина угнала с парковки заведенную машину

28-летний сельчанин обратился в полицию, после того как его автомобиль «ВАЗ-2115» угнали на парковке продуктового магазина. Ущерб составил 120 тысяч рублей. Сотрудники установили, что потерпевший оставил машину с работающим двигателем, а сам быстро решил забежать в магазин.