Топ арбитража. «Сбербанк» и ВТБ против бизнес-империи миллиардера Дмитрия Елизарова

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1—5-е место. Банкротство на миллиарды
Так уж получилось, что в сегодняшнем рейтинге все 5 мест заняло ПАО «Сбербанк России» в лице одного из омских отделений, которое пытается через суд обанкротить сразу две бизнес-империи. Позже в эти дела вступило и ПАО «Банк ВТБ».
Дело в том, что 13 февраля в омский арбитраж поступило сразу 10 исков о признании должника банкротом. Ответчиками по данным делам стали: ООО «Сапфир», ООО «Сибмакс», ООО «Агат», ООО «Яшма», ООО «Аметист», ООО «Межрегиональная инвестиционная группа» («МИГ»), ООО «Топаз», ООО «Сибмакс», ООО «Диамант», ООО «Оникс». Во всех этих исках «Сбербанк России» указал одну и ту же сумму претензий — 204 млн 624 тысячи 255.00 рублей. То есть получается, что в общей сложности указанные выше компании задолжали банку свыше 2.04 млрд рублей.
Теперь о том, что это за фирмы и кому они принадлежат. Учредителем обоих «Сибмаксов», «Диаманта», «Агата», «Сапфира», «Оникса» и «Яшмы» значится предприниматель Дмитрий Елизаров, который входит в топ самых богатых омичей и занимает в рейтинге 41-ю строчку. Руководит же этими обществами бывший омский адвокат Виталий Моляка.
Основным видом деятельности компаний, которые попали в немилость «Сбербанка России» и «Банка ВТБ», значится «аренда и управление собственным или арендованным имуществом». Исключение составляет только один из «Сибмаксов», который специализируется на перевозках. Суммарно за 2021 год фирмы Елизарова заработали 3.51 млрд рублей, а их чистая прибыль превысила 54 млн рублей.
Что касается компаний «Топаз», «МИГ» и «Аметист», то их единственным учредителем и по совместительству директором является бизнесмен Алексей Игнатьев. Как под копирку, и эти фирмы специализируются на аренде и управлении неким имуществом. Их выручка за 2021 год превысила 35.1 млн рублей.
Казалось бы, два предпринимателя, две не связанные между собой бизнес-империи, но идентичные претензии у банков. И тут все просто, как выяснил Город55: некогда учредителем фирм Игнатьева был не кто иной, как Дмитрий Елизаров, а руководил ими уже известный нам Виталий Моляка. Однако потом Елизаров и Моляка ушли, что называется, в тень, и на горизонте появился Игнатьев.
Откуда у этих компаний появились долги перед банкирами, в документах суда пока что нет никакой информации, однако можно предположить, что они так или иначе связаны с имуществом и земельными участками сети АЗС под брендом «Юнигаз». Дело в том, что некоторые из указанных выше компаний владеют земельными участками, на которых расположены одноименные заправки. Кроме того, например, у компании «Агат» имеется целый ряд договоров залога имущества с «Банком ВТБ», где среди прочего указано оборудование для АЗС. Имеются залоги и у других фирм Елизарова и Игнатьева.
И еще. Практически во всех исках от «Сбербанка России» «Юнигаз» фигурирует в качестве третьего лица.
Подавляющее большинство земельных участков, которыми владеют компании Елизарова и Игнатьева, взяты в ипотеку у «Банка ВТБ» и сейчас находятся под обременением. Отсюда и скорейшее вступление этой финансовой организации во все дела о банкротстве.
Помимо «Банка ВТБ» и «Сбербанка России», обязательства у компаний Елизарова и Игнатьева есть и перед ПАО «Банк „ФК Открытие“», так что не исключено, что в арбитражных делах о банкротстве может появиться еще один игрок.
На данный момент практически все иски уже приняты к производству и по ним назначены или уже прошли первые заседания. Помимо этого удовлетворены все ходатайства «Банка ВТБ» о вступлении в дело о банкротстве.
Добавим еще один весьма примечательный факт: как ранее сообщал Город55, и Дмитрий Елизаров, и Алексей Игнатьев не так давно зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Игнатьев открыл ИП 20 февраля, а Елизаров — 1 марта. Не исключено, что сей шаг является не чем иным, как одной из лазеек, чтобы вывести некие активы и спасти их от возможной продажи в случае запуска процедуры банкротства.