Топ арбитража. «Сбербанк» и ВТБ против бизнес-империи миллиардера Дмитрия Елизарова

Откуда у этих компаний появились долги перед банкирами, в документах суда пока что нет никакой информации, однако можно предположить, что они так или иначе связаны с имуществом и земельными участками сети АЗС под брендом «Юнигаз». Дело в том, что некоторые из указанных выше компаний владеют земельными участками, на которых расположены одноименные заправки. Кроме того, например, у компании «Агат» имеется целый ряд договоров залога имущества с «Банком ВТБ», где среди прочего указано оборудование для АЗС. Имеются залоги и у других фирм Елизарова и Игнатьева.