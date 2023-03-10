Следствие попросило арестовать жителя Нижневартовска за удержание в заложниках сына

Напомним, что 9 марта нижневартовец устроил стрельбу из окна в сторону сотрудников правоохранительных органов. Вместе с ним в квартире находился трехлетний ребенок. Нарушитель правопорядка требовал расправы над некоторыми чиновниками и грозил покончить с собой.