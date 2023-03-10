Следствие попросило арестовать жителя Нижневартовска за удержание в заложниках сына

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Следователи обвиняют мужчину 1978 года рождения в посягательстве на жизни представителей органов правопорядка, а также в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, передает канал 360tv.ru.
Напомним, что 9 марта нижневартовец устроил стрельбу из окна в сторону сотрудников правоохранительных органов. Вместе с ним в квартире находился трехлетний ребенок. Нарушитель правопорядка требовал расправы над некоторыми чиновниками и грозил покончить с собой.
В процессе переговоров мужчина согласился сдаться и освободить сына. Он сразу был задержан правоохранителями. Уточняется, что в этот момент гражданин находился в нетрезвом состоянии.
По факту происшествия открыто уголовное дело.