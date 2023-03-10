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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Следствие попросило арестовать жителя Нижневартовска за удержание в заложниках сына

Сегодня, 07:46
Сотрудники следственного комитета попросили заключить под стражу жителя Нижневартовска, который держал в заложниках своего трехлетнего сына. Такая информация поступила от СКР по ХМАО – Югре.

Следователи обвиняют мужчину 1978 года рождения в посягательстве на жизни представителей органов правопорядка, а также в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, передает канал 360tv.ru.

Напомним, что 9 марта нижневартовец устроил стрельбу из окна в сторону сотрудников правоохранительных органов. Вместе с ним в квартире находился трехлетний ребенок. Нарушитель правопорядка требовал расправы над некоторыми чиновниками и грозил покончить с собой.

В процессе переговоров мужчина согласился сдаться и освободить сына. Он сразу был задержан правоохранителями. Уточняется, что в этот момент гражданин находился в нетрезвом состоянии.

По факту происшествия открыто уголовное дело.

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