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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Рекорд по осадкам, снос стадиона «Сокол» и возвращение масочного режима. Омск сегодня

10 марта 2023, 14:26
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске троекратно побит 124-летний рекорд по количеству осадков

В Пресс-службе Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Международный женский день в Омской области выпало рекордное количество осадков. В этом году 8 марта значительно замело южную часть региона. Отметим, что в Омске почти троекратно был побит 124-летний рекорд. Дело в том, что 8 марта 1899 года зафиксировали большое количество осадков, тогда выпало 3,5 мм за сутки. А в 2023 году выпало 9,5 мм. Синоптики заверяют, что рекордный снегопад положительно скажется на будущем урожае.

Осадки в Омске 8 марта по количеству троекратно побили 124-летний рекорд
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Новость №2. На окраине Омска решили снести стадион «Сокол»

В Омске снесут стадион «Сокол», который находится на ул. Каховская, дом 5Б. Такое решение приняли на основании результатов и материалов обследования, которое провели в июне 2022 года ООО «Центр судебной экспертизы и оценки». Также на положительное решение о сносе стадиона повлияли обращения БУ «Спортивный город». Сносом сооружения и последующими внесениями изменений в учетно-техническую документацию займется «Спортивный город». А заммэра Омска Дмитрий Махиня проконтролирует исполнение этого постановления.

На окраине Омска собираются снести стадион «Сокол»
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Новость №3. В омском минтруда сделали заявление о масочном режиме

В регионе из-за коронавируса до конца марта продлили режим повышенной готовности. В эфире ГТРК «Иртыш» министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов сделал заявление по поводу масочного режима. Чиновник призывает омичей соблюдать масочный режим в общественных местах. Владимир Куприянов уточнил, что по сравнению с осенним периодом значительно возросла заболеваемость коронавирусом. За последнюю неделю каждый день регистрируют до 180 заболевших. Отметим, что в Омской области продолжается кампания по вакцинации от ковида.

Не опять, а снова. В омском минтруда сделали заявление по поводу масочного режима
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