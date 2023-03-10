Рекорд по осадкам, снос стадиона «Сокол» и возвращение масочного режима. Омск сегодня

В Пресс-службе Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Международный женский день в Омской области выпало рекордное количество осадков. В этом году 8 марта значительно замело южную часть региона. Отметим, что в Омске почти троекратно был побит 124-летний рекорд. Дело в том, что 8 марта 1899 года зафиксировали большое количество осадков, тогда выпало 3,5 мм за сутки. А в 2023 году выпало 9,5 мм. Синоптики заверяют, что рекордный снегопад положительно скажется на будущем урожае.