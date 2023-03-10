Рекорд по осадкам, снос стадиона «Сокол» и возвращение масочного режима. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Новость №1. В Омске троекратно побит 124-летний рекорд по количеству осадков
В Пресс-службе Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Международный женский день в Омской области выпало рекордное количество осадков. В этом году 8 марта значительно замело южную часть региона. Отметим, что в Омске почти троекратно был побит 124-летний рекорд. Дело в том, что 8 марта 1899 года зафиксировали большое количество осадков, тогда выпало 3,5 мм за сутки. А в 2023 году выпало 9,5 мм. Синоптики заверяют, что рекордный снегопад положительно скажется на будущем урожае.
Новость №2. На окраине Омска решили снести стадион «Сокол»
В Омске снесут стадион «Сокол», который находится на ул. Каховская, дом 5Б. Такое решение приняли на основании результатов и материалов обследования, которое провели в июне 2022 года ООО «Центр судебной экспертизы и оценки». Также на положительное решение о сносе стадиона повлияли обращения БУ «Спортивный город». Сносом сооружения и последующими внесениями изменений в учетно-техническую документацию займется «Спортивный город». А заммэра Омска Дмитрий Махиня проконтролирует исполнение этого постановления.
Новость №3. В омском минтруда сделали заявление о масочном режиме
В регионе из-за коронавируса до конца марта продлили режим повышенной готовности. В эфире ГТРК «Иртыш» министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов сделал заявление по поводу масочного режима. Чиновник призывает омичей соблюдать масочный режим в общественных местах. Владимир Куприянов уточнил, что по сравнению с осенним периодом значительно возросла заболеваемость коронавирусом. За последнюю неделю каждый день регистрируют до 180 заболевших. Отметим, что в Омской области продолжается кампания по вакцинации от ковида.