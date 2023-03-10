Просроченные долги «Тепловой компании» превысили миллиард рублей

Таким образом, просрочка по некоторым долгам может доходить до 8 лет. Прокурор уточняет в своем отчете, что эта тема находится на особом контроле и что часть своих долгов «Тепловая компания» погасила. При этом очевидно, что погашение всей просрочки в обозримом будущем невозможно: вся выручка ТК за прошлый год составила 3 млрд рублей при чистом убытке в 112 млн.