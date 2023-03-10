Просроченные долги «Тепловой компании» превысили миллиард рублей

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Прокурор Омска Павел Попов обратил внимание на непростую ситуацию, в которой оказалась «Тепловая компания». В своем отчете, подготовленном для Городского совета, он пишет о громадных долгах предприятия.
— Особую обеспокоенность, — говорит Попов, — вызывает просроченная кредиторская задолженность МП г. Омска «Тепловая компания» по исполненным субъектами предпринимательской деятельности контрактам, которая составляет более 1 млрд рублей перед 380 субъектами предпринимательской деятельности с 2015 года по настоящее время.
Таким образом, просрочка по некоторым долгам может доходить до 8 лет. Прокурор уточняет в своем отчете, что эта тема находится на особом контроле и что часть своих долгов «Тепловая компания» погасила. При этом очевидно, что погашение всей просрочки в обозримом будущем невозможно: вся выручка ТК за прошлый год составила 3 млрд рублей при чистом убытке в 112 млн.
Город55 не раз писал о трудном положении «Тепловой». Регулярно появляются новости о том, что очередной кредитор компании решил добиваться ее банкротства. Городские власти в 2023 году планируют преобразовать муниципальное предприятие в акционерное общество, но перспективы этого начинания пока туманны.