Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Просроченные долги «Тепловой компании» превысили миллиард рублей

10 марта 2023, 10:23
Фото: Город55
иллюстрация
Прокуратура в связи с этим демонстрирует «особую обеспокоенность».

Прокурор Омска Павел Попов обратил внимание на непростую ситуацию, в которой оказалась «Тепловая компания». В своем отчете, подготовленном для Городского совета, он пишет о громадных долгах предприятия.

— Особую обеспокоенность, — говорит Попов, — вызывает просроченная кредиторская задолженность МП г. Омска «Тепловая компания» по исполненным субъектами предпринимательской деятельности контрактам, которая составляет более 1 млрд рублей перед 380 субъектами предпринимательской деятельности с 2015 года по настоящее время.

Таким образом, просрочка по некоторым долгам может доходить до 8 лет. Прокурор уточняет в своем отчете, что эта тема находится на особом контроле и что часть своих долгов «Тепловая компания» погасила. При этом очевидно, что погашение всей просрочки в обозримом будущем невозможно: вся выручка ТК за прошлый год составила 3 млрд рублей при чистом убытке в 112 млн.

Город55 не раз писал о трудном положении «Тепловой». Регулярно появляются новости о том, что очередной кредитор компании решил добиваться ее банкротства. Городские власти в 2023 году планируют преобразовать муниципальное предприятие в акционерное общество, но перспективы этого начинания пока туманны.

 

Долги, суды, заявления о банкротстве: что происходит с омской «Тепловой компанией»
Узнать подробнее
#Тепловая компания#Город#Новости#Николай Эйхвальд
Подпишитесь
Топ арбитража. «Сбербанк» и ВТБ против бизнес-империи миллиардера Дмитрия Елизарова
Сегодня, 08:00
Не опять, а снова. В омском минтруда сделали заявление по поводу масочного режима
Сегодня, 08:52
В Омске вдвое выросла подростковая преступность
Сегодня, 09:28
Шесть проб с превышениями. Омичам рассказали о составе воздуха в феврале
Сегодня, 08:39
Реже насилуют, чаще сбивают детей: как изменилась за год омская преступность
Сегодня, 06:25