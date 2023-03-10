Пропавшие с G-Drive-Арены браслеты нашлись на известной интернет-площадке

Еще 2 марта, перед первым шоу гостям арены сообщили, что браслеты нужны для создания светового рисунка. Попросили их не уносить домой. Своеобразный флешмоб омичам понравился, но некоторые гости просьбу проигнорировали и забрали браслеты в качестве сувенира. В сообществе клуба люди активно писали в комментариях о том, что видели, как другие забирают браслеты. Кто-то даже «отчитался», что проверил, и браслеты работают вне арены.