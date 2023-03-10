Пропавшие с G-Drive-Арены браслеты нашлись на известной интернет-площадке

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Сегодня в телеграм-канале ХК «Авангард» организаторы предматчевых шоу попросили вернуть светящиеся браслеты, которые были на креслах.
«Дорогие гости G-Drive Арены! 2 и 4 марта мы использовали для предматчевого шоу вот такие замечательные браслеты. Если вы случайно унесли такой домой, сегодня на матче его можно сдать на стойке информации в зоне ЭКСПО, спасибо. P. S. Они не работают вне Арены!» - говорится в телеграм-канале.
Еще 2 марта, перед первым шоу гостям арены сообщили, что браслеты нужны для создания светового рисунка. Попросили их не уносить домой. Своеобразный флешмоб омичам понравился, но некоторые гости просьбу проигнорировали и забрали браслеты в качестве сувенира. В сообществе клуба люди активно писали в комментариях о том, что видели, как другие забирают браслеты. Кто-то даже «отчитался», что проверил, и браслеты работают вне арены.
Город55 обнаружил, что одна такая пропажа «всплыла» вчера на Авито, в разделе украшений. Неизвестный житель Левобережья продает тот самый браслет за 90 рублей и сообщает, что браслет хорошо светится красным. Может быть, омичи подумали, что это такой подарок от организаторов.