Прокурор: Полицейский должен отбывать пожизненный срок по делу о теракте

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
По данным RT, в конце ноября 2020 года Исаева обвинили в том, что он совершил теракты в московском метро.
По мнению Следствия, обвиняемый является участником запрещенной террористической группировки «Имарат Кавказ». В период с 2009 по 2010 годы он докладывал террористам о работе Кизлярского РОВД.
Также он перевозил руководителей группировки по региону и лично доставил на машине одну из смертниц на автостанцию для ее дальнейшей отправки в Москву.
При этом Исаев не признает свою вину.
Следует отметить, что двойной теракт случился 29 марта 2010 года в метро столицы на станциях «Лубянка» и «Парк Культуры». В результате взрывов погибли 40 человек и 160 пострадали.