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Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Прокурор: Полицейский должен отбывать пожизненный срок по делу о теракте

Сегодня, 07:47
Как сообщают РИА Новости, прокурор просит о пожизненном сроке для экс-главы ОМВД по Кизлярскому району Дагестана Исаева по делу о теракте на московской станции метро «Лубянка», который случился в марте 2010 года.

По данным RT, в конце ноября 2020 года Исаева обвинили в том, что он совершил теракты в московском метро.

По мнению Следствия, обвиняемый является участником запрещенной террористической группировки «Имарат Кавказ». В период с 2009 по 2010 годы он докладывал террористам о работе Кизлярского РОВД.

Также он перевозил руководителей группировки по региону и лично доставил на машине одну из смертниц на автостанцию для ее дальнейшей отправки в Москву.

При этом Исаев не признает свою вину.

Следует отметить, что двойной теракт случился 29 марта 2010 года в метро столицы на станциях «Лубянка» и «Парк Культуры». В результате взрывов погибли 40 человек и 160 пострадали.

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