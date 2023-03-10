Прокурор: Полицейский должен отбывать пожизненный срок по делу о теракте

Как сообщают РИА Новости, прокурор просит о пожизненном сроке для экс-главы ОМВД по Кизлярскому району Дагестана Исаева по делу о теракте на московской станции метро «Лубянка», который случился в марте 2010 года.