Появилась информация о состоянии Птахи после попадания под обстрел в ДНР

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Об этом сообщает INFOX.ru со ссылкой на Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Ранее сообщалось, что музыкальный исполнитель вечером 8 марта попал под обстрел в ДНР. Сейчас, как уверяют источники издания, звезда в безопасности, при обстреле он не пострадал.
Однако по словам PR-директор музыканта, она много раз пыталась дозвониться до Птахи, но ей так никто и не ответил. Даже спустя ночь после инцидента он так и не вышел на связь.
Не удалось связаться также и с приятелем артиста Андреем 3022, вместе с которым Птаха приехал в ДНР. Отмечается, что в Донецк друзья приехали для того, чтобы своими глазами увидеть, что сейчас происходит в республике. Также они планировали отснять несколько роликов для своего будущего клипа.