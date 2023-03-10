Появилась информация о состоянии Птахи после попадания под обстрел в ДНР

Не удалось связаться также и с приятелем артиста Андреем 3022, вместе с которым Птаха приехал в ДНР. Отмечается, что в Донецк друзья приехали для того, чтобы своими глазами увидеть, что сейчас происходит в республике. Также они планировали отснять несколько роликов для своего будущего клипа.