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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Появилась информация о состоянии Птахи после попадания под обстрел в ДНР

Сегодня, 12:01
Стало известно где, после попадания под обстрел Донецкой народной республике, находится Давид Нуриев, больше известный по своему творческому псевдониму — Птаха.

Об этом сообщает INFOX.ru со ссылкой на Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Ранее сообщалось, что музыкальный исполнитель вечером 8 марта попал под обстрел в ДНР. Сейчас, как уверяют источники издания, звезда в безопасности, при обстреле он не пострадал.

Однако по словам PR-директор музыканта, она много раз пыталась дозвониться до Птахи, но ей так никто и не ответил. Даже спустя ночь после инцидента он так и не вышел на связь.

Не удалось связаться также и с приятелем артиста Андреем 3022, вместе с которым Птаха приехал в ДНР. Отмечается, что в Донецк друзья приехали для того, чтобы своими глазами увидеть, что сейчас происходит в республике. Также они планировали отснять несколько роликов для своего будущего клипа.

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