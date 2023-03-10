После выхода из больницы пропал омич с провалами в памяти

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В издании Омскинформ сообщают о пропаже пациента из омской больницы.
52-летний мужчина пропал после ухода из БСМП №2 на улице Лизы Чайкиной. Это произошло в ночь на пятницу, 10 марта. Вдобавок у омича не было с собой мобильного телефона. Отметим, что пропавший мужчина страдает провалами в памяти.
В данный момент о мужчине нет никакой информации.
«Приметы: рост около 175 см. Был одет в темную куртку и штаны. Если вы заметили этого человека, позволите, пожалуйста, по телефону 8-908-100-44-70», — уточняют в паблике.
Напомним, что недавно завершились поиски 17-летнего подростка из Омского района. О молодом человеке ничего не было известно с 8 февраля 2023 года. В итоге подростка нашли живым, но где пропадал 17-летний юноша неизвестно.