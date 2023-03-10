После выхода из больницы пропал омич с провалами в памяти

52-летний мужчина пропал после ухода из БСМП №2 на улице Лизы Чайкиной. Это произошло в ночь на пятницу, 10 марта. Вдобавок у омича не было с собой мобильного телефона. Отметим, что пропавший мужчина страдает провалами в памяти.