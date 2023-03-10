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Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Перепады хуже, чем в пустыне. Омичам предстоит выходить из дома утренний мороз

10 марта 2023, 11:10
Фото: 1MI
иллюстрация

Начало рабочей недели в Омске начнется с резкого ночного похолодания

Туман, гололед и резкие перепады температуры. Синоптики прогнозируют, что погода в Омской области в ближайшие дни продолжит показывать «капризный» характер.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что Омскую область в ближайшие три дня ждет переменчивая погода. Разница в температурах между ночью и днем может «разойтись» на 23 градуса в самые «капризные» сутки.

Сегодня на ночь, перед 11 марта прогнозируют туман, температуру от -3 до -8, а при прояснении облачности — до -13. Существенных осадков не обещают. А вот на день субботы вернется мокрый снег. Потеплеет до +4.

Ночью перед 12 марта снова похолодает до -10, осадков синоптики почти не ждут, как и сильного ветра. Днем в воскресенье обещают от 0 до -5 градусов.

Самый серьезный перепад прогнозируют в понедельник, 13 марта. Ночью обещают туман и местами похолодание до -20 градусов, а на день — до +3.

Меняться в ближайшие дни будет и направление ветра, и атмосферное давление. Ветер ждут то юго-западный, то южный, то северо-западный, то западный. Меняться направления будут на средней скорости около 5-10 м/с. Неизменным на улицах региона останется только гололед.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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#Дарья Зыкова#Омск#Погода в Омске#Перепады температуры#Погода в марте#Обь-Иртышское УГМС#Туман#Гололед#Город#Новости#Омская область
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