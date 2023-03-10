Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Осадки в Омске 8 марта по количеству троекратно побили 124-летний рекорд

10 марта 2023, 08:14
Фото: 1MI
иллюстрация
Синоптики рассказали омичам, что рекордный снегопад благоприятно скажется на будущем урожае.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что в Международный женский день в Омской области выпало рекордное количество осадков. В основном, замело южную часть региона. В Омске же был побит 124-летний рекорд, причем, почти троекратно. Больше всего осадков фиксировали на 8 марта в 1899 году, тогда выпало 3,5 мм за сутки. В 2023 году же выпало 9,5 мм.

«Как понимаю, он не порадовал ни население, ни транспортные компании, ни коммунальные службы», — прокомментировала снегопад начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко: — «Однако для полей снег, где скоро начнется посевная кампания, во благо. В прошлом году аграриям пришлось сеять практически в сухую землю. А это негативно сказывается на будущем урожае. Так что, не все так плохо с осадками», — отметила она.

Напомним, после праздника снег продолжил падать. За одно лишь раннее утро 9 марта ДТП фиксировали 27 раз.

Снег на дорогах. Омских водителей попросили ездить помедленнее
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Рекорд#Осадки#Последствия снегопада#Снег#Озимые#Посевная#Погода в марте#Погода в Омске#Общество#Город#Обь-Иртышское УГМС#Новости#Омская область
Подпишитесь
Топ арбитража. «Сбербанк» и ВТБ против бизнес-империи миллиардера Дмитрия Елизарова
Сегодня, 08:00
Не опять, а снова. В омском минтруда сделали заявление по поводу масочного режима
Сегодня, 08:52
В Омске вдвое выросла подростковая преступность
Сегодня, 09:28
Звездочка, Ястребы и Милый островок. В Омске появятся новые общественные пространства
Вчера, 11:29
Шесть проб с превышениями. Омичам рассказали о составе воздуха в феврале
Сегодня, 08:39
Реже насилуют, чаще сбивают детей: как изменилась за год омская преступность
Сегодня, 06:25