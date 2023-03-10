Осадки в Омске 8 марта по количеству троекратно побили 124-летний рекорд

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что в Международный женский день в Омской области выпало рекордное количество осадков. В основном, замело южную часть региона. В Омске же был побит 124-летний рекорд, причем, почти троекратно. Больше всего осадков фиксировали на 8 марта в 1899 году, тогда выпало 3,5 мм за сутки. В 2023 году же выпало 9,5 мм.