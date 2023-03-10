Осадки в Омске 8 марта по количеству троекратно побили 124-летний рекорд

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что в Международный женский день в Омской области выпало рекордное количество осадков. В основном, замело южную часть региона. В Омске же был побит 124-летний рекорд, причем, почти троекратно. Больше всего осадков фиксировали на 8 марта в 1899 году, тогда выпало 3,5 мм за сутки. В 2023 году же выпало 9,5 мм.
«Как понимаю, он не порадовал ни население, ни транспортные компании, ни коммунальные службы», — прокомментировала снегопад начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко: — «Однако для полей снег, где скоро начнется посевная кампания, во благо. В прошлом году аграриям пришлось сеять практически в сухую землю. А это негативно сказывается на будущем урожае. Так что, не все так плохо с осадками», — отметила она.
Напомним, после праздника снег продолжил падать. За одно лишь раннее утро 9 марта ДТП фиксировали 27 раз.