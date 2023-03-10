Омичке увеличили срок в 8 раз и поменяли статью после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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В Омской области по представлению гособвинителя жительнице Тевризского района пересмотрели приговор суда, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
41-летняя обвиняемая оказалась на скамье подсудимых за то, что ударила в грудь ножом своего мужа. На такой шаг женщина пошла из ревности, к тому же была в этот момент пьяна. Супруг в последствие скончался.
Следователи квалифицировали преступление как умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть. Однако, суд посчитал, что женщина в этом инциденте превысила самооборону ,и признал ее виновной в преступлении небольшой тяжести и приговорил к 10 месяцам ограничения свободы.
Прокуратура оспорила решение. Омский областной суд рассмотрел апелляцию, и отменил решение нижестоящей инстанции. Женщину приговорили к 7 годам колонии.