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Омичке увеличили срок в 8 раз и поменяли статью после вмешательства прокуратуры

10 марта 2023, 02:22
Фото: 1MI
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Жительница Тевризского района отправится в колонию на 7 лет.

В Омской области по представлению гособвинителя жительнице Тевризского района пересмотрели приговор суда, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

41-летняя обвиняемая оказалась на скамье подсудимых за то, что ударила в грудь ножом своего мужа. На такой шаг женщина пошла из ревности, к тому же была в этот момент пьяна. Супруг в последствие скончался.

Следователи квалифицировали преступление как умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть. Однако, суд посчитал, что женщина в этом инциденте превысила самооборону ,и признал ее виновной в преступлении небольшой тяжести и приговорил к 10 месяцам ограничения свободы.

Прокуратура оспорила решение. Омский областной суд рассмотрел апелляцию, и отменил решение нижестоящей инстанции. Женщину приговорили к 7 годам колонии.

Женский день. Жительницу Омской области подозревают в жестоком убийстве
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#Евгений Игишев#Прокуратура#Смерть#Приговор#Суд#Уголовное дело#Омская область#Тевризский район#Омск
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