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Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Омичи смогут по камерам следить за ремонтом Ленинградского моста

10 марта 2023, 09:41
Фото: 1MI
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Установка камер видеонаблюдения не была предусмотрена проектом.

У омичей в скором времени появится возможность следить за капремонтом Ленинградского моста в прямом эфире. Об этом сообщили 10 марта, во время брифинга с представителями мэрии и подрядной организации, занимающейся капремонтом сооружения.

Изначальный проект не предусматривал установку видеокамер. Однако подрядчик ООО «СтройТраст» поддержал это предложение.

«К нам обратился заказчик с просьбой установить камеры, чтобы люди посмотрели и составили представление о ремонте. В ближайшее время все решится», — отметил замдиректора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.

Напомним, что следить за ходом работ омичи также могли и во время строительства «Арены»: камеры были установлены как внутри, так и снаружи спорткомплекса.

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#Юлия Истомина#Ленинградский мост#Ремонт моста#Камеры видеонаблюдения#Подрядчик#Общество#Город#Новости#Омск
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