Омичи смогут по камерам следить за ремонтом Ленинградского моста

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
У омичей в скором времени появится возможность следить за капремонтом Ленинградского моста в прямом эфире. Об этом сообщили 10 марта, во время брифинга с представителями мэрии и подрядной организации, занимающейся капремонтом сооружения.
Изначальный проект не предусматривал установку видеокамер. Однако подрядчик ООО «СтройТраст» поддержал это предложение.
«К нам обратился заказчик с просьбой установить камеры, чтобы люди посмотрели и составили представление о ремонте. В ближайшее время все решится», — отметил замдиректора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.
Напомним, что следить за ходом работ омичи также могли и во время строительства «Арены»: камеры были установлены как внутри, так и снаружи спорткомплекса.