Не соответствуют навыки. Из-за чего омичам отказывают в трудоустройстве

Иногда от трудоустройства отказываются и сами омичи. В 6,9% случаев кандидатам становилась неинтересна вакансия после собеседования. 6,2% респондентов не устроил график работы либо тип занятости. После 6,3% успешных собеседований соискатели переставали выходить на связь с организацией — у специалистов по найму это называется гостингом. Чуть более 1% кандидатов получали контрофер — текущий работодатель предложил более выгодные условия труда, чтобы сохранить сотрудника.