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Не соответствуют навыки. Из-за чего омичам отказывают в трудоустройстве

10 марта 2023, 02:49
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По каким причинам работодатели в Омске отказывают в трудоустройстве

Из-за пола, возраста и национальности в общей сложности не взяли на работу почти 19% кандидатов.

В Омской области в прошлом году чаще всего соискателям отказывали в трудоустройстве из-за несоответствия навыкам и квалификации. Таких отказов треть — 36,3%. Статистику приводит сервис по поиску работы HeadHunter.

Вторая по популярности причина отказов (13,5%) — «Другое». Рекрутер не указал конкретную причину. Отказы соискателям в работе по явным дискриминационным признакам — из-за пола, возраста, национальности — составили в совокупности 18,7%, при этом самым распространенным поводом стал возраст (10%), на втором месте — пол соискателя (6,5%).

Иногда от трудоустройства отказываются и сами омичи. В 6,9% случаев кандидатам становилась неинтересна вакансия после собеседования. 6,2% респондентов не устроил график работы либо тип занятости. После 6,3% успешных собеседований соискатели переставали выходить на связь с организацией — у специалистов по найму это называется гостингом. Чуть более 1% кандидатов получали контрофер — текущий работодатель предложил более выгодные условия труда, чтобы сохранить сотрудника.

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#Евгений Игишев#Вакансии#Работа#Статистика#Трудоустройство#Общество#Омск#Омская область
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