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Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Не опять, а снова. В омском минтруда сделали заявление по поводу масочного режима

10 марта 2023, 08:52
Фото: Город55

Министр труда Омской области заявил о необходимости масочного режима

Омичей призывают носить средства защиты в местах скопления людей.

В Омской области из-за ковида до конца марта продлили режим повышенной готовности. Ежедневно в регионе регистрируют до 160 новых пациентов с подтвержденным диагнозом. Чаще всего болезнь протекает в форме ОРВИ или вообще бессимптомно.

Сегодня, 10 марта, в эфире ГТРК «Иртыш» министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов сделал заявление о масочном режиме. Чиновник призывает омичей носить маски в общественных местах.

«По сравнению с осенним периодом произошел рост заболеваемости ковидом, в последнюю неделю наблюдается от 170 до 180 новых заболевших в день. Мы сохранили масочный режим в медицинских организациях, в стационарах нашего министерства. Обращаюсь к омичам: рекомендуем использовать маски в массовых скоплениях людей: транспорте, магазинах», — уточнил Владимир Куприянов.

Напомним, что в регионе продолжается кампания по вакцинации от ковида.

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#Ксения Карагодина#Маски#Масочный режим#Соблюдение масочного режима#Общество#Город#Происшествия#Заболеваемость#Здоровье#Новости#Омск#Омская область
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