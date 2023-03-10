Не опять, а снова. В омском минтруда сделали заявление по поводу масочного режима

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Published Сегодня, 08:52
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В Омской области из-за ковида до конца марта продлили режим повышенной готовности. Ежедневно в регионе регистрируют до 160 новых пациентов с подтвержденным диагнозом. Чаще всего болезнь протекает в форме ОРВИ или вообще бессимптомно.
Сегодня, 10 марта, в эфире ГТРК «Иртыш» министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов сделал заявление о масочном режиме. Чиновник призывает омичей носить маски в общественных местах.
«По сравнению с осенним периодом произошел рост заболеваемости ковидом, в последнюю неделю наблюдается от 170 до 180 новых заболевших в день. Мы сохранили масочный режим в медицинских организациях, в стационарах нашего министерства. Обращаюсь к омичам: рекомендуем использовать маски в массовых скоплениях людей: транспорте, магазинах», — уточнил Владимир Куприянов.
Напомним, что в регионе продолжается кампания по вакцинации от ковида.