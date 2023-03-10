На судебный капремонт многоквартирных домов Омску нужно 6 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Прокурор Омска Павел Попов в своем отчете для Городского совета уделил внимание состоянию жилищной сферы. По его данным, многие жилые помещения из муниципального фонда находятся в неудовлетворительном состоянии, так что их нельзя предоставлять омичам, имеющим право на льготное жилье. На ремонт таких помещений нужно не менее 100 млн рублей.
Еще хуже обстоит дело с многоквартирными домами, которые к муниципальному фонду не относятся, но в которых тем не менее администрация должна провести капремонт.
— В настоящее время, — пишет прокурор, — в Администрации города Омска на исполнении находятся судебные акты об обязании выполнить капитальный ремонт 403 многоквартирных домов за счёт средств бюджета города Омска.
Общая стоимость этих работ — примерно 6,1 млрд рублей. Денег на то, чтобы закрыть проблему в ближайшее время, у муниципалитета явно нет, и прокуратура следит за этой ситуацией, так как видит здесь нарушение жилищных прав омичей. Кстати, согласно тому же отчету еще 1 млрд рублей нужен городу на решение проблем «Тепловой компании».
Как уже писал Город55, в общей сложности в 2023 году в Омске запланирован капремонт 443 многоквартирных жилых домов.