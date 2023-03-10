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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

На судебный капремонт многоквартирных домов Омску нужно 6 млрд рублей

10 марта 2023, 11:43
Фото: 1MI
иллюстрация
В общей сложности муниципалитет обязан отремонтировать 403 жилых дома.

Прокурор Омска Павел Попов в своем отчете для Городского совета уделил внимание состоянию жилищной сферы. По его данным, многие жилые помещения из муниципального фонда находятся в неудовлетворительном состоянии, так что их нельзя предоставлять омичам, имеющим право на льготное жилье. На ремонт таких помещений нужно не менее 100 млн рублей.

Еще хуже обстоит дело с многоквартирными домами, которые к муниципальному фонду не относятся, но в которых тем не менее администрация должна провести капремонт.

— В настоящее время, — пишет прокурор, — в Администрации города Омска на исполнении находятся судебные акты об обязании выполнить капитальный ремонт 403 многоквартирных домов за счёт средств бюджета города Омска.

Общая стоимость этих работ — примерно 6,1 млрд рублей. Денег на то, чтобы закрыть проблему в ближайшее время, у муниципалитета явно нет, и прокуратура следит за этой ситуацией, так как видит здесь нарушение жилищных прав омичей. Кстати, согласно тому же отчету еще 1 млрд рублей нужен городу на решение проблем «Тепловой компании».

Как уже писал Город55, в общей сложности в 2023 году в Омске запланирован капремонт 443 многоквартирных жилых домов.

 

В омском фонде капремонта опубликовали список ремонтируемых в 2023 году домов
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#Николай Эйхвальд#Капремонт#Прокуратура#Город
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