На судебный капремонт многоквартирных домов Омску нужно 6 млрд рублей

Общая стоимость этих работ — примерно 6,1 млрд рублей. Денег на то, чтобы закрыть проблему в ближайшее время, у муниципалитета явно нет, и прокуратура следит за этой ситуацией, так как видит здесь нарушение жилищных прав омичей. Кстати, согласно тому же отчету еще 1 млрд рублей нужен городу на решение проблем «Тепловой компании».