На социальное жилье для омских медиков выделили 100 миллионов

В феврале кабинет министров Омской области внес дополнения в правила приватизации служебного жилья в собственность медицинским работникам. Подать документы теперь можно за три дня. Врачи, фельдшеры, медсестры и акушеры также могут получить в безвозмездное пользование сроком на шесть лет земельные участки для строительства и ведения подсобного хозяйства.