На социальное жилье для омских медиков выделили 100 миллионов

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В Омской области на приобретение служебного жилья медикам в 2023 году из регионального бюджета выделили 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства. Первые аукционы по закупке жилья планируют провести во втором квартале.
Списки, где в первую очередь купят жилье для медицинских работников, определят в областном минздраве. В планах текущего года это Азовский, Называевский, Нововаршавский, Черлакский, Кормиловский и Русско-Полянский районы.
«Главам районов области уже поставлена задача изыскать возможности для предоставления служебных квартир медицинским работникам. Профильных специалистов действительно не хватает. Со своей стороны мы тоже делаем всё возможное, чтобы медики закреплялись за центральными районными больницами, работали в фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях», — заявил глава региона Александр Бурков.
В правительстве отметили, что служебное жилье можно будет приватизировать. Это касается медицинских работников первичного звена, но сотруднику необходимо отработать не менее 10 лет.
В феврале кабинет министров Омской области внес дополнения в правила приватизации служебного жилья в собственность медицинским работникам. Подать документы теперь можно за три дня. Врачи, фельдшеры, медсестры и акушеры также могут получить в безвозмездное пользование сроком на шесть лет земельные участки для строительства и ведения подсобного хозяйства.