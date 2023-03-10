На окраине Омска собираются снести стадион «Сокол»

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В Омске планируют снести стадион «Сокол», который находится на улице Каховская, дом 5Б. Основанием для этого стали результаты и материалы обследования, проведенного в июне 2022 года ООО «Центр судебной экспертизы и оценки». На принятии решения о сносе стадиона также сказались обращения БУ «Спортивный город».
«Произвести снос инженерного сооружения „комплекс стадиона „Сокол“ общей площадью застройки 21 416 кв. м, расположенного по адресу: город Омск, улица Каховская, дом 5Б», — говорится в проекте постановления городской мэрии.
Обязанности по сносу сооружения и последующему внесению изменений в учетно-техническую документацию «Спортивный город» возложили на «Спортивный город». Контролировать исполнение этого постановления будет заммэра Омска Дмитрий Махиня.
По отзывам омичей, стадион «Сокол» еще в 2020 году пришел в запустение. Поэтому все чаще его стали использовать для выгула собак и отдыха с друзьями.
Напомним, что накануне также стало известно о переходе из муниципальной в областную собственность спорткомплекса «Красная звезда». Однако это никак не повлияло на спортсменов. Коллективы продолжат тренироваться на «Красной звезде».