На окраине Омска собираются снести стадион «Сокол»

В Омске планируют снести стадион «Сокол», который находится на улице Каховская, дом 5Б. Основанием для этого стали результаты и материалы обследования, проведенного в июне 2022 года ООО «Центр судебной экспертизы и оценки». На принятии решения о сносе стадиона также сказались обращения БУ «Спортивный город».