На Левобережье Омска иномарка врезалась в пассажирский автобус

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Сегодня, 10 марта, в паблике «Инцидент Омск» опубликовали фотографии с места ДТП на улице Лукашевича. Столкновение произошло между автобусом и автомобилем «BMW». На фото видно, что у иномарки оторвался бампер.
Департамент транспорта Администрации Омска сообщил, что в результате ДТП никто не пострадал.
«По предварительной информации водитель автомобиля BMW не предоставил преимущество автобусу, следующему по маршруту № 109, в результате чего произошло столкновение транспортных средств», — уточнили в дептрансе.
В настоящий момент устанавливается сумма материального ущерба, причиненная муниципальному автобусу.