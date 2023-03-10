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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

На Левобережье Омска иномарка врезалась в пассажирский автобус

10 марта 2023, 13:20
Фото: Город55
Пострадавших в результате аварии нет.

Сегодня, 10 марта, в паблике «Инцидент Омск» опубликовали фотографии с места ДТП на улице Лукашевича. Столкновение произошло между автобусом и автомобилем «BMW». На фото видно, что у иномарки оторвался бампер.

Департамент транспорта Администрации Омска сообщил, что в результате ДТП никто не пострадал.

«По предварительной информации водитель автомобиля BMW не предоставил преимущество автобусу, следующему по маршруту № 109, в результате чего произошло столкновение транспортных средств», — уточнили в дептрансе.

В настоящий момент устанавливается сумма материального ущерба, причиненная муниципальному автобусу.

иллюстрация
Фото: Инцидент Омск (скриншот)
В Омской области в результате ДТП пострадали два пассажира
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#Ксения Карагодина#ДТП#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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