Муравленко на Ямале примет гонки на снегоходах

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Как пишет Infox со ссылкой на «Ямал1», состязания пройдут в субботу, 11 марта, в 11 утра, на снегоходной трассе спортивной школы «Муравленко».
Ожидается, что в гонках будут участвовать около 70 человек, которым предстоит соревноваться в шести возрастных категориях — от шести до 40 лет. Снегоходчикам приготовили кольцевую трассу расстоянием 850 м, с трамплинами и горками. Мероприятие будет показано по прямой трансляции.