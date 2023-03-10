Муравленко на Ямале примет гонки на снегоходах

Ожидается, что в гонках будут участвовать около 70 человек, которым предстоит соревноваться в шести возрастных категориях — от шести до 40 лет. Снегоходчикам приготовили кольцевую трассу расстоянием 850 м, с трамплинами и горками. Мероприятие будет показано по прямой трансляции.