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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Муравленко на Ямале примет гонки на снегоходах

Сегодня, 12:42
В городе Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе состоятся Всероссийские соревнования по снегоходному спорту и кроссу «Тутан Лор» на Кубок ЯНАО.

Как пишет Infox со ссылкой на «Ямал1», состязания пройдут в субботу, 11 марта, в 11 утра, на снегоходной трассе спортивной школы «Муравленко».

Ожидается, что в гонках будут участвовать около 70 человек, которым предстоит соревноваться в шести возрастных категориях — от шести до 40 лет. Снегоходчикам приготовили кольцевую трассу расстоянием 850 м, с трамплинами и горками. Мероприятие будет показано по прямой трансляции.

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