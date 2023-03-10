МТС усилила мобильный интернет в Тюкалинске

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Тюкалинск является любимым местом «туров выходного дня» для жителей Омска. Исторический облик города, основанного в 1759 году, составляют купеческие особняки, двухэтажные краснокирпичные казармы и многое другое. Кроме прогулок по историческому центру, туристы посещают в Тюкалинске учреждения культуры, в том числе историко-краеведческий музей, откуда они смогут делиться эмоциями в прямом эфире на высокой скорости.
«Последние несколько лет мы активно развиваем сеть не только в крупных городах и районных центрах, но и в тех местах, куда омичи приезжают отдыхать. В конце прошлого года мы на четверть „разогнали“ интернет в Таре и обеспечили связью озеро Кадал, а сейчас улучшили связь еще в одном излюбленном месте отдыха омичей — городе Тюкалинске. Мы хотим, чтобы туристы могли без труда пользоваться навигаторами, онлайн-гидами и социальными сетями. В то же время горожане смогут еще комфортнее пользоваться различными цифровыми сервисами — от госуслуг и дистанционной записи к врачам до онлайн-кинотеатров и платформ для удаленной работы», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.