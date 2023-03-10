МТС усилила мобильный интернет в Тюкалинске

Тюкалинск является любимым местом «туров выходного дня» для жителей Омска. Исторический облик города, основанного в 1759 году, составляют купеческие особняки, двухэтажные краснокирпичные казармы и многое другое. Кроме прогулок по историческому центру, туристы посещают в Тюкалинске учреждения культуры, в том числе историко-краеведческий музей, откуда они смогут делиться эмоциями в прямом эфире на высокой скорости.