Капот «всмятку». На трассе в Омской области «девятка» въехала в фуру

На него заведены административные дела по по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами»; ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «отсутствие страховки»; ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ «управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке»; ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ «отсутствие документов, предусмотренных ПДД». Водитель, как и его пассажиры — житель Калачинского района.



По факту аварии полицейскими проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и причины происшествия.