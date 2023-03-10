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Капот «всмятку». На трассе в Омской области «девятка» въехала в фуру

10 марта 2023, 10:10
Фото: пресс-служба УМВД Омской области

В Омской области при выезде на федеральную трассу «ВАЗ-2109» не пропустил фуру.

В аварии пострадали три человека. Водитель «ВАЗа» нарушил 4 административные статьи.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в 09:30 часов в дежурную часть Калачинского района поступила информация о ДТП с пострадавшими. Легковой автомобиль столкнулся с фурой.

Сотрудники полиции выяснили на месте, что 27-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-2109» подъезжал по автодороге «Калачинск — Кабанье» к трассе «Челябинск — Новосибирск». При выезде на федеральную трассу он не пропустил большегруз Scania под управлением 54-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадал водитель «ВАЗ-2109» и двое пассажиров — 45-летняя женщина и 17-летний юноша. Им пришлось обратиться за медицинской помощью. Освидетельствование выявило у водителя «ВАЗа» опьянение: алкотестер показал 0,364 мг/л.

На него заведены административные дела по по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами»; ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «отсутствие страховки»; ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ «управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке»; ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ «отсутствие документов, предусмотренных ПДД». Водитель, как и его пассажиры — житель Калачинского района.

По факту аварии полицейскими проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: пресс-служба УМВД Омской области
#Дарья Зыкова#Происшествия#ДТП#Авария#Фура#Трасса#Дороги#Новости#Омская область#Калачинский район
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