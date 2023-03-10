Исследование Insight People подтвердило рост популярности блогинга в Омской области

По результатам исследования был сделан вывод, что в восприятии блогеров и блогосферы среди жителей Омской области наблюдается положительная тенденция. Люди больше доверяют информации в Сети, чаще используют этот канал для продажи и покупки товаров и услуг, а также меняют отношение к инфлюенсерам на нейтральное и положительное.