Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:20

Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

«Хозяева Сибири». Омский «Авангард» одолел «Сибирь» и вышел во второй раунд плей-офф

10 марта 2023, 17:20
Фото: ХК Авангард
Пятая встреча между командами добралась до овертайма, где победу праздновали «ястребы» со счетом 4:3.

В Омске на G-Drive Арене завершилась четвертьфинальная серия розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина между местным «Авангардом» и новосибирской «Сибирью».  Победу в овертайме со счетом 4:3 вырвали хозяева льда, которые прошли в следующий раунд плей-офф.

Первый период начался в упорной борьбе с массой мелких стычек и потасовок. На 6-й минуте матча за грубость на скамейку штрафников уехали защитник омичей Алексей Береглазов и нападающий новосибирцев Денис Голубев.  Команды поиграли в формате 4 на 4, а за 15 секунд до завершения штрафного времени за подножку к Голубеву присоединился Александр Шаров. Вот только голов заполненная до отказа арена в Омске в этом, по сути, двойном большинстве так и не дождалась. На первый перерыв команды так и ушли с нулями на табло.

Первый гол в пятом матче остался на счету защитника «ястребов» Семена Чистякова. С передачи Рида Буше и Корбэна Найта он огорчил Дениса Костина на 33-й минуте матча. За 2:11 до завершения второго периода Найт отправился на скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой и за 20 секунд до сирены Тревор Мерфи реализовал большинство и сравнял счет.

Третья двадцатиминутка началась с быстрого гола «Сибири». Уже на 41 секунде Валентин Пьянов с передачи Тревора Мерфи и Александра Шарова вывел гостей вперед. Чтобы вновь уравнять шансы омичам потребовалось чуть менее 3 минут, – отличился Владимир Ткачев, которому ассистировал Рид Буше.  На 49-й минуте встречи Ткачев заработал еще одно очко, на этот раз за результативную передачу, а гол на счету капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова, который реализовал большинство.

За 2 с небольшим до финальной сирены новосибирцы вновь сравнялись и перевели игру в овертайм, – точным броском отметился Михаил Чайковский.

На 3-й минуте дополнительного тайма защитник «ястребов» Зият Пайгин вырвался к воротам Костина и поставил финальную точку в этом матче и во всем сибирском дерби. «Сибирь» завершила этот сезон, а омичи идут дальше.

После победы болельщики «Авангарда» начали скандировать: «Мы хозяева Сибири!». 

#Василий Попов#Авангард#ХК Авангард#КХЛ#Хоккей#ХК "Сибирь"#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Новосибирск#Владимир Ткачев#Рид Буше#Дамир Шарипзянов#Зият Пайгин#Корбэн Найт#Алексей Береглазов
Подпишитесь
Топ арбитража. «Сбербанк» и ВТБ против бизнес-империи миллиардера Дмитрия Елизарова
Сегодня, 08:00
Не опять, а снова. В омском минтруда сделали заявление по поводу масочного режима
Сегодня, 08:52
В Омске вдвое выросла подростковая преступность
Сегодня, 09:28
Просроченные долги «Тепловой компании» превысили миллиард рублей
Сегодня, 10:23
Шесть проб с превышениями. Омичам рассказали о составе воздуха в феврале
Сегодня, 08:39
Реже насилуют, чаще сбивают детей: как изменилась за год омская преступность
Сегодня, 06:25