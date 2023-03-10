«Хозяева Сибири». Омский «Авангард» одолел «Сибирь» и вышел во второй раунд плей-офф

Первый период начался в упорной борьбе с массой мелких стычек и потасовок. На 6-й минуте матча за грубость на скамейку штрафников уехали защитник омичей Алексей Береглазов и нападающий новосибирцев Денис Голубев. Команды поиграли в формате 4 на 4, а за 15 секунд до завершения штрафного времени за подножку к Голубеву присоединился Александр Шаров. Вот только голов заполненная до отказа арена в Омске в этом, по сути, двойном большинстве так и не дождалась. На первый перерыв команды так и ушли с нулями на табло.