«Хозяева Сибири». Омский «Авангард» одолел «Сибирь» и вышел во второй раунд плей-офф

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
В Омске на G-Drive Арене завершилась четвертьфинальная серия розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина между местным «Авангардом» и новосибирской «Сибирью». Победу в овертайме со счетом 4:3 вырвали хозяева льда, которые прошли в следующий раунд плей-офф.
Первый период начался в упорной борьбе с массой мелких стычек и потасовок. На 6-й минуте матча за грубость на скамейку штрафников уехали защитник омичей Алексей Береглазов и нападающий новосибирцев Денис Голубев. Команды поиграли в формате 4 на 4, а за 15 секунд до завершения штрафного времени за подножку к Голубеву присоединился Александр Шаров. Вот только голов заполненная до отказа арена в Омске в этом, по сути, двойном большинстве так и не дождалась. На первый перерыв команды так и ушли с нулями на табло.
Первый гол в пятом матче остался на счету защитника «ястребов» Семена Чистякова. С передачи Рида Буше и Корбэна Найта он огорчил Дениса Костина на 33-й минуте матча. За 2:11 до завершения второго периода Найт отправился на скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой и за 20 секунд до сирены Тревор Мерфи реализовал большинство и сравнял счет.
Третья двадцатиминутка началась с быстрого гола «Сибири». Уже на 41 секунде Валентин Пьянов с передачи Тревора Мерфи и Александра Шарова вывел гостей вперед. Чтобы вновь уравнять шансы омичам потребовалось чуть менее 3 минут, – отличился Владимир Ткачев, которому ассистировал Рид Буше. На 49-й минуте встречи Ткачев заработал еще одно очко, на этот раз за результативную передачу, а гол на счету капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова, который реализовал большинство.
За 2 с небольшим до финальной сирены новосибирцы вновь сравнялись и перевели игру в овертайм, – точным броском отметился Михаил Чайковский.
На 3-й минуте дополнительного тайма защитник «ястребов» Зият Пайгин вырвался к воротам Костина и поставил финальную точку в этом матче и во всем сибирском дерби. «Сибирь» завершила этот сезон, а омичи идут дальше.
После победы болельщики «Авангарда» начали скандировать: «Мы хозяева Сибири!».