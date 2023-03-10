Эксперты подсказали россиянам, как можно увеличить пенсию до 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Теоретически после увольнения с работы, пенсия человека должна прилично подрасти, разница может составить 10 тысяч рублей и даже больше, все зависит от сроков. INFOX.ru со ссылкой на редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей» рассказывают, получится ли на практике заработать таким образом прибавку к пенсии.
В петербургском отделении Соцфонда России подтвердили, что на подобный маневр никаких ограничений в действующем законодательстве нет. Так что пенсионер, действительно, может уволиться, получить все повышения, которые не получал в годы работы, а затем снова вернуться на работу.
На перерасчет пенсии после увольнения уходит в среднем 3-4 месяца. Все это время пенсионер должен быть уволенным. Однако, Соцфонд планирует сократить срок перерасчета пенсии до 1 месяца — это поможет гражданам совершить «пенсионный скачок» еще проще.
Перед тем как решится на увольнение рекомендуется выяснить, какая прибавка вам положена, а также уточнить у работодателя, возможно ли будет после такого перерыва вернуться на работу.