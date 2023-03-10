Эксперты подсказали россиянам, как можно увеличить пенсию до 10 тысяч рублей

Стало известно, как работающие пенсионеры могут увеличить размер своей пенсии. Дело в том, что после увольнения пенсионеру индексируют выплату, в том случае, если человек несколько лет был трудоустроен.