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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Эксперт прокомментировал остановку транзита товаров из Турции в РФ

Сегодня, 12:16
Замдиректора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки (РАПН), эксперт Центра ПРИСП Владимир Шаповалов, давая оценку остановке транзита товаров в Россию, отметил, что она связана с зерновой сделкой.

Он пояснил, что Анкара не поддержала ввод антироссийских санкций, хотя после остановки транзита товаров может показаться иначе, пишет Pravda.Ru.

По словам Шаповалова, Турция — сложный партнер, с которым у России имеются достаточно серьезные разногласия, однако есть и совместные проекты, которые успешно реализуются и имеют большие перспективы. И несмотря на то, что сегодня действия турецких властей носят явно антироссийский характер, их можно объяснить, отметил эксперт. В частности, Турция является основным выгодополучателем от зерновой сделки и пытается таким образом воздействовать на Россию, заявившую о том, что эта сделка продлена не будет, так как последняя не в интересах Москвы.

Данные меры будут недолговременными, и если дело только в зерновой сделке, то РФ обладает эффективным инструментарием для воздействия на Турцию, подытожил эксперт.



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