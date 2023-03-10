Эксперт прокомментировал остановку транзита товаров из Турции в РФ

По словам Шаповалова, Турция — сложный партнер, с которым у России имеются достаточно серьезные разногласия, однако есть и совместные проекты, которые успешно реализуются и имеют большие перспективы. И несмотря на то, что сегодня действия турецких властей носят явно антироссийский характер, их можно объяснить, отметил эксперт. В частности, Турция является основным выгодополучателем от зерновой сделки и пытается таким образом воздействовать на Россию, заявившую о том, что эта сделка продлена не будет, так как последняя не в интересах Москвы.