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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Две авиакомпании ждут от Росавиации допуск на полеты из Омска в Самарканд

10 марта 2023, 11:18
Фото: 1MI
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Новые рейсы в случае одобрения появятся в расписании Омского аэропорта уже летом.

Два авиаперевозчика обратились к Росавиации за допуском на осуществление полетов из Омска в Самарканд. Материалы к заседанию межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к перевозкам появились накануне на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

В полетах из Омска в узбекский Самарканд заинтересованы сразу две авиакомпании. «Ред Вингс» планирует выполнять два рейса в неделю до конца сезона, а «Сибирь» — три рейса в неделю. Приступить к полетам обе компании готовы летом 2023 года.

Напомним, ранее Омский аэропорт анонсировал новые международные направления. В весенне-летнем расписании появились рейсы, связывающие Омск с Ереваном, Наманганом, Ташкентом, Ошем, Астаной и Душанбе.

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#Юлия Истомина#Самолет#Авиакомпании#Рейс#Самарканд#Омский аэропорт#Общество#Новости#Омск#Омская область
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