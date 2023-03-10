Две авиакомпании ждут от Росавиации допуск на полеты из Омска в Самарканд

В полетах из Омска в узбекский Самарканд заинтересованы сразу две авиакомпании. «Ред Вингс» планирует выполнять два рейса в неделю до конца сезона, а «Сибирь» — три рейса в неделю. Приступить к полетам обе компании готовы летом 2023 года.