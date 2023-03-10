Две авиакомпании ждут от Росавиации допуск на полеты из Омска в Самарканд

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Два авиаперевозчика обратились к Росавиации за допуском на осуществление полетов из Омска в Самарканд. Материалы к заседанию межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к перевозкам появились накануне на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
В полетах из Омска в узбекский Самарканд заинтересованы сразу две авиакомпании. «Ред Вингс» планирует выполнять два рейса в неделю до конца сезона, а «Сибирь» — три рейса в неделю. Приступить к полетам обе компании готовы летом 2023 года.
Напомним, ранее Омский аэропорт анонсировал новые международные направления. В весенне-летнем расписании появились рейсы, связывающие Омск с Ереваном, Наманганом, Ташкентом, Ошем, Астаной и Душанбе.