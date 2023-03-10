Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:09

Published Сегодня, 03:09

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Бизнесмена и чиновника в Омской области будут судить за взяточничество

10 марта 2023, 03:09
Фото: 1MI
Иллюстрация
Госслужащий получал деньги от коммерсанта в течение двух лет.

В Омской области на скамье подсудимых окажутся 36-летний сотрудник Управления строительства Называевского района и 44-летний директор коммерческой организации, сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Омской области.

Как выяснили следователи, с сентября 2019 года по август 2021 года чиновник получил больше 185 тысяч от бизнесмена. Коммерческая фирма выполняла строительные и ремонтные работы по муниципальному контракту, но делала их некачественно и не в положенном объеме. Чиновник же за деньги закрывал глаза на происходящие и подписывал акты выполненных работ. 

Уголовное дело готовится к передаче в суд.

Штраф 100 тыс. Омичу вынесли приговор за взятку
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Следком#Суд#Уголовное дело#Омская область#Называевский район#Омск
Подпишитесь
Звездочка, Ястребы и Милый островок. В Омске появятся новые общественные пространства
Вчера, 11:29
Не соответствуют навыки. Из-за чего омичам отказывают в трудоустройстве
Сегодня, 02:49
С 18 марта Ленинградский мост в Омске будут полностью перекрывать один раз в неделю
Сегодня, 03:33
Весна в воздухе! На выходных в Омской области потеплеет до +4
Вчера, 09:42
Спорткомплекс «Красная звезда» перешел в собственность Омской области
Сегодня, 04:42
Бюджет Омской области впервые увеличат до 150 млрд рублей
Вчера, 17:52