Бизнесмена и чиновника в Омской области будут судить за взяточничество

Как выяснили следователи, с сентября 2019 года по август 2021 года чиновник получил больше 185 тысяч от бизнесмена. Коммерческая фирма выполняла строительные и ремонтные работы по муниципальному контракту, но делала их некачественно и не в положенном объеме. Чиновник же за деньги закрывал глаза на происходящие и подписывал акты выполненных работ.