Бизнесмена и чиновника в Омской области будут судить за взяточничество

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
В Омской области на скамье подсудимых окажутся 36-летний сотрудник Управления строительства Называевского района и 44-летний директор коммерческой организации, сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Омской области.
Как выяснили следователи, с сентября 2019 года по август 2021 года чиновник получил больше 185 тысяч от бизнесмена. Коммерческая фирма выполняла строительные и ремонтные работы по муниципальному контракту, но делала их некачественно и не в положенном объеме. Чиновник же за деньги закрывал глаза на происходящие и подписывал акты выполненных работ.
Уголовное дело готовится к передаче в суд.